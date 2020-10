„Dreptate in Justitie.

1. Azi am depus la CNCD o petitie impotriva lui MALIN BOT in temeiul Ordonantei Guvernamentale nr 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. (5file)

2. Totodata l-am chemat in judecata cu privire la pretentii civile (daune morale), actiune privind angajarea raspunderii civile delictuale (9 file+zeci de file cu dovezi) , intemeiata pe urmatoarele dispozitii legale ;

-Art.12 din declaratia Universala a Drepturilor Omului

-Art.1,alin.3 din Constitutia Romaniei

-Art. 30 , alin 6 din Constitutia Romaniei

-Art.72, 74, 252, 253, 1349 din Codul Civil

De 2 ani jumatate i-am lansat provocarea neonorata, 5 intrebari 5 raspunsuri de fiecare, fata in fata, cu live pornit, pentru ca cetatenii care ne-au apreciat ca echipa sa vada unde este minciuna si unde adevarul.

Din pacate dupa 2 ani de supunere constanta a batjocurii acestuia in public impotriva mea, prin folosirea peiorativa a termenelor ca; debil, agent DIPI, dilau, lichea, catita psd-ista, derbedeu, hot, infractor, aurolac, etc, etc, mi-au adus grave prejudicii de imagine si ale demnitatii, am decis ca instantele din Romania sa judece acest conflict.

Impreuna am luptat si luptam pentru dreptate, onoare, demnitate, democratie, Stat de Drept si nu este normal ca toate acestea sa le incalce prin minciuna, circ si denaturarea adevarului cu buna stiinta pentru a imi creiona o falsa imagine.

Acum va avea ocazia sa demonstreze publicului ca tot ce a scris despre mine are si temei argumentativ, daca nu, poate sa le spuna fanilor ca donatiile lor vor merge catre mine.

Acum va avea ocazia sa dovedeasca ca este jurnalist cu acte in regula sau un fost jurnalist mincinos care escrocheaza lumea, in opinia mea.

Ne vedem in instanta Domnule Bot si voi chema martori toti aplaudacii tai care te-au incurajat public si te-au ajutat sa iti cresti notorietatea bazata pe minciuna”, a scris Sandi Matei pe pagina sa de Facebook.