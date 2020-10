Acesta spune că măsura instituie o inechitate gravă între copiii care provin din familii cu posibilități financiare și cei din familii fără astfel de posibilități.

„Pe lângă incoerența de principiu – copiii se întâlnesc fizic la after-school, la fel ca la școală! – această măsură instituie o gravă diferență de tratament între elevii din familiile cu posibilități financiare (care își permit să plătească un after school privat) și cei din familii fără astfel de posiblități (after school-urile de stat sunt extrem de puține).

Nu e niciun secret că, în unitățile de tip before și after school, copiii beneficiază de cadre didactice, alături de care pot aprofunda materia școlară. Așadar, în plin scenariu roșu, anumiți elevi au posibilitatea de a interacționa direct cu profesorii – un aspect esențial pentru înțelegerea anumitor materii – și e foarte bine că o fac”, scrie Dan Voiculescu pe blog.

Acesta spune că beneficiul pe care îl au unii elevi nu se extinde asupra multor altora, pentru care practic școala s-a oprit și propune ca statul să se implice pentru a elimina această inechitate, fie prin organizarea de after-school-uri în școli, fie prin acordare de tichete pentru familiile fără posibilități financiare, care să acopere taxele pentru unitățile private.

„Problema e că elevii din familiile cu venituri reduse nu au acces la acest beneficiu. La fel cum, mai ales în mediul rural, aceiași copii nu au tablete și conexiune internet! Pentru ei, de facto, școala s-a oprit. Se produce astfel o nedreptate cu repercusiuni dramatice! Perioada de “vid educațional” se va reflecta negativ în lipsa de performanță școlară și, ulterior, în statutul profesional și social al celor fără acces la educație.

În consecință, asumând că elevii și părinții au beneficii reale ca urmare a funcționării unităților de tip before și after-school, ar fi corect ca Ministerul Educației să susțină fie organizarea de after school-uri în școli, fie să acorde familiilor cu venituri reduse “tichete de after school”, care să acopere taxele din unitățile private, pentru perioada în care școlile se află în scenariul roșu”, afirmă Dan Voiculescu.

