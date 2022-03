Fostul ministru al Apărării Naționale și ultimul ministru militar al României, generalul Niculae Spiroiu a încetat din viață. Acesta a fost ministru în perioada 1991-1994 în guvernele conduse de Petre Roman, Teodor Stolojan și Nicolae Văcăroiu.

Vestea a fost dată de un alt fost ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, într-o postare pe contul său de socializare.

„Acum am aflat, cu surpriza și durere, despre decesul Generalului Niculae Spiroiu, ultimul ministru militar al României.

El m-a învățat ce înseamnă sa conduci oameni, ce înseamnă munca administrativă, atunci când am fost numit ca prim civil in conducerea Ministerului Apărării după război, in Martie 1993. Ii sunt veșnic recunoscător și sunt convins ca Dumnezeu l-a luat sub paza lui, pentru ca așa face cu oamenii buni!

Adio, Nicule! Condoleanțe familiei!”, a scris Ioan Mircea Paşcu în postarea de pe pagina sa de Facebook.

Cine a fost generalul Niculae Spiroiu?

Niculae Spiroiu s-a născut la data de 6 iulie 1936, în municipiul București. El a urmat studiile primare la Școala Primară din Budișteni (1943-1947), cele secundare la Liceul „Mihai Viteazul“ din București (1947-1954) și apoi Școala de Ofițeri de Tancuri și Auto din Pitești, pe care a absolvit-o în anul 1960, cu gradul de locotenent tehnic.

După absolvirea Școlii de ofițeri, a îndeplinit funcția de comandant de pluton și lector la Școala de Subofițeri de Tancuri și Auto din Pitești (1960-1965). A urmat apoi cursurile Academiei Tehnice Militare din București (1965-1971), devenind căpitan inginer de tancuri și auto. În 1984 a absolvit Colegiul Superior de Stat Major obținând licența în Strategie, Arta Operativă și Doctrină.

Spiroiu a lucrat ca cercetător științific, coordonator al programelor de dezvoltare a tehnicii blindate și autovehiculelor militare (1970-1981), iar apoi a devenit șef al Secției Dezvoltare (1981-1986), adjunct al șefului (1986-1990) și șef (1990) în Direcția Tehnică Tancuri și Auto a Comandamentului Infanteriei și Tancurilor. În perioada Revoluției din decembrie 1989, avea gradul de colonel inginer. El a condus unitatea motorizată care a mutat arhiva CC al PCR din sediul Comitetului Central în depozitele armatei.

În calitate de ministru al apărării, el a inițiat apropierea României de NATO, a sprijinit lucrările Comisiei senatoriale de anchetă asupra evenimentelor din decembrie 1989, punându-i la dispoziție toate documentele, mărturiile, probele și facilitățile solicitate. De asemenea, a susținut colectivul însărcinat să elaboreze o Carte Albă a participării armatei la evenimente.

Activitatea sa după trecerea în rezervă

Ulterior, între anii 1995 și 2000, generalul Spiroiu a fost ministru-consilier, Consilier Militar la Misiunea României la ONU din New York. El a fost trecut în rezervă, începând cu data de 30 noiembrie 1997, cu gradul de general de divizie (general cu două stele) prin Decretul Președintelui României de la acea vreme, Emil Constantinescu.

Acesta a fost înaintat apoi la gradul de general de corp de armată (general cu trei stele) prin Decretul din 29 noiembrie 1999 și apoi la gradul de general de armată (general cu patru stele) prin Decretul din 30 noiembrie 2000, ambele decrete fiind semnate de Emil Constantinescu.

Aflat în retragere, Niculae Spiroiu a devenit consultant pe probleme militare, fiind numit ca Director de Proiect pentru combaterea traficului de arme ușoare “SALW”, la Fundația “EURISC” (din iulie 2000), apoi Consilier Principal al ministrului apelor și protecției mediului, organizator al „Gărzii Naționale de Mediu” (iunie 2001 – aprilie 2002).

În perioada aprilie 2002 – iunie 2004, el a îndeplinit funcția de Înalt Comisar în cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO). Apoi, din mai 2005, a fost Director Executiv la Consiliul Euro-Atlantic România, Casa NATO.