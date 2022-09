Nella notte ci ha lasciato all’età di 82 anni Bruno Bolchi, ex giocatore ed allenatore. Ricordato anche per essere diventato, il 27 agosto1961, il primo giocatore ad essere rappresentato in una figurina Panini.

Ciao „Maciste” 🖤 pic.twitter.com/0BBBcM2CgQ

— Figurine Panini (@figurinepanini) September 28, 2022