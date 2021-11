Jerry Seinfeld este în doliu! Actorul Lou Cutell, cunoscut pentru aparițiile în serialele „Seinfeld”, „Curb Your Enthusiasm” și „Anatomia lui Grey”, a murit la 91 de ani.

Lou Cutell a jucat rolul dr. Howard Cooperman din serialul „Seinfeld”. Anunțul decesului a fost făcut de către un prieten al actorului, Mark Furman, pe pagina sa de Facebook.

„După 91 de ani și o viață fabuloasă, prietenul meu Lou Cutell s-a dus acasă”, scris acesta, potrivit express.co.uk.

Actorul Lou Cutell s-a născut la New York, pe 6 octombrie 1930, din părinţi sicilieni, și a debutat pe Broadway, în urmă cu 60 de ani. Ulterior, actorul s-a mutat în Los Angeles, unde a absolvit Universitatea din California. El a apărut în show-ul tv „The Dick Van Dyke Show”, din 1964, apoi în producții devenite clasice, precum „The Mary Tyler Moore Show”, „Starsky and Hutch”, „Kojak” și „Newhart”.

Actorul a apărut în mai multe producții celebre

Cea mai recentă apariția a cunoscutului actor a fost în 2015, într-un episod al popularului serial „Anatomia lui Grey”. Pe lângă rolurile sale din serialele TV, Cutell a apărut în filme notabile, printre care „Frankenstein Meets the Spacemonster” (1965), „Honey, I Shrunk the Kids” (1989) și „Pee-wee’s Big Adventure” (1985).

În 2010, Cutell a scris împreună cu Joao Machado și a jucat în piesa Viagara Falls, de pe Broadway.

Cu toate acestea, Cutell este poate cel mai faimos pentru rolul misteriosului „A-man" din episodul iconic „Fusilli Jerry" din „Seinfeld". De asemenea, a apărut în mai multe episoade din serialul „Betty White's Off Their Rockers" și în două episoade din „Curb Your Enthusiasm" în 2004. Ultima apariție a starului la TV a fost în drama medicală „Grey's Anatomy".

Lou Cutell a apărut alături de Marilyn Hanold într-o scenă din filmul din 1965 „Frankenstein Meets the Spacemonster”.