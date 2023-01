Canadianul Bobby Hull a încetat din viață la vârsta de 84 de ani. Vestea privind decesul legendarului jucător de hochei pe gheață al anilor „60 a fost anunțată, luni, de fosta sa echipă Chicago Blackhawks, formație din liga profesionistă nord-americană (NHL).

Cunoscut sub apelativul de „Golden Jet” din cauza părului său blond și a vitezei pe care o avea pe gheață, Bobby Hull a câștigat Cupa Stanley în 1961 cu Blackhawks. La această echipă și-a menținut supremația pentru cele mai multe goluri înscrise (604).

„Generații de cetățeni din Chicago au fost fascinate de șutul său unic, de viteza pe gheață și de calitățile de coordonator ale lui Bobby”, a scris Chicago Blackhawks pe Twitter.

În 17 sezoane, între care 15 la Chicago Blackhawks, legendarul jucător a disputat 1.063 de meciuri, a înscris 610 goluri și a realizat 560 de pase decisive, conform site-ului oficiala al NHL.

„Nu a mai existat un alt marcator la fel de prolific în tot hocheiul. Când Bobby Hull se pregătea să execute un șut, toți fanii NHL se ridicau în picioare, iar portarii adverși se pregăteau „, a apreciat comisarul NHL, Gary Bettman, într-un comunicat referitor la fostul superstar, imediat după anunțul privind moartea sa.

Bobby Hull a câștigat de două ori trofeul pentru cel mai bun jucător al sezonului (MVP) în 1964-1965 și 1965-1966 și apoi un altul pentru cel mai bun marcator din NHL.

El este, de asemenea, cunoscut pentru că a fost primul jucător din istoria hocheiului care a semnat un contract de peste un milion de dolari.

În afara patinoarului, el a fost acuzat de violențe conjugale de mai multe din partenerele sale, fiind chiar condamnat pentru că a agresat un polițist care a intervenit într-o dispută cu o femeie în 1986.

We are saddened by the passing of Blackhawks legend, the Golden Jet – Bobby Hull. pic.twitter.com/SKuRDwtcQB

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) January 30, 2023