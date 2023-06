Françoise Gilot, pictoriță și muză a lui Picasso, s-a stins din viața la vârsta de 101 ani. Pictoriță și memorialistă desăvârșită, artista franceză a devenit o celebritate socială pentru relația ei romantică cu Picasso.

Cariera i-a fost umbrită de relația cu Pablo Picasso

Françoise Gilot, o pictoriță a cărei carieră a fost umbrită de relația ei romantică cu Pablo Picasso, mult mai în vârstă decât ea la acea vreme, a murit marți la vârsta de 101 ani.

Decesul ei într-un spital din Manhattan a fost confirmat pentru New York Times de fiica sa, Aurelia Engel, care a declarat că artista franceză se confrunta cu afecțiuni cardiace și pulmonare.

Născută într-o familie prosperă din Paris, Gilot era deja o pictoriță consacrată când l-a întâlnit pe Picasso, cu 40 de ani mai în vârstă decât ea, la un restaurant francez, când avea 21 de ani. Ea l-a părăsit, în 1953, după 10 ani și doi copii împreună.

„Îți imaginezi că oamenii vor fi interesați de tine? Nu o vor face niciodată, într-adevăr, doar pentru tine. Chiar dacă tu crezi că oamenii te plac, va fi doar un fel de curiozitate pe care o vor avea față de o persoană a cărei viață a atins-o atât de intim pe a mea”, i-ar fi spus Piccaso artistei, atunci când l-a părăsit.

Piccaso ar fi încercat să se răzbune pe artistă

Gilot și-a reconstruit cariera după relația care i-a eclipsat operele de artă și a făcut-o o celebritate socială, chiar dacă Picasso a făcut presiuni asupra galeriilor pentru a nu-i expune lucrările.

Ea a continuat să își expună lucrările, care acum se află în peste o duzină de muzee, printre care Metropolitan Museum of Art și Museum of Modern Art din New York și Centre Pompidou din Paris, iar tablourile sale au continuat să se vândă. Un portret din 1965 al fiicei sale, Paloma à la Guitare, s-a vândut cu 1,3 milioane de dolari la o licitație online în 2021.

Picasso a eșuat în încercările sale de a bloca memoriile ei din 1964 despre relația lor de zece ani, Life with Picasso, care a devenit un bestseller internațional și a fost reeditat de New York Review Book Classics în 2019. Memoriile l-au înfuriat atât de tare pe artistul spaniol încât a întrerupt definitiv contactul cu Gilot și cu cei doi copii ai lor.

Cartea artistei a devenit un bestseller internațional şi a inspirat celebrul film în care Anthony Hopkins l-a jucat pe Picasso

Cartea a servit drept sursă de inspirație pentru filmul „Surviving Picasso” din 1996, regizat de Merchant Ivory și în care Anthony Hopkins joacă rolul lui Picasso, iar Natascha McElhone pe cel al lui Gilot.

Gilot s-a căsătorit în 1955 cu artistul Luc Simon, cu care a avut o fiică, Aurelia. Cuplul a divorțat în 1962. În 1970, s-a căsătorit cu Jonas Salk, cercetător medical american responsabil pentru unul dintre primele vaccinuri reușite împotriva poliomielitei.

După moartea lui Salk, în 1995, s-a mutat în Upper West Side, în Manhattan, unde a continuat să picteze și să supravegheze expoziții în timpul unei oarecare renașteri a carierei sale. În 2018, la vârsta de 96 de ani, a publicat o carte de schițe realizate în timpul numeroaselor călătorii în India, Senegal și Veneția între 1974 și 1981.