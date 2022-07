Doi soldați germani au vrut să arunce în aer „Podul lui Putin

Autoritățile din Germania au arestat 2 soldați germani care au furat explozibili din mai multe depozite de arme din Schleswig-Holstein și care plănuiau să arunce în aer podul din strâmtoarea Kerch, care leagă Crimeea de Rusia și care reprezintă un important punct de blocaj pentru aprovizionarea militară a forțelor rusești din Ucraina.

Doi militari din armata germană au plănuit să arunce în aer „Podul lui Putin” folosind explozibil furat din mai multe depozite.

Cei doi făceau parte dintr-un grup de 12 bărbați care includea patru militari activi și intenționau să sprijine, prin actul de sabotaj, rezistența ucraineană în fața Rusiei.

Autoritățile din Germania au reușit să le saboteze planul, fiind interceptați de serviciile de informații.

În noaptea de 22 mai, militarii au încercat să intre în centrul de scafandri de la baza navală Eckernforde. Atunci au fost arestați de autorități.

La locuințele celor doi, anchetatorii au găsit arme, muniție și explozibili pe care suspecții i-au sustras din depozitele armatei germane. Potrivit investigației, cei doi intenționau să călătorească în Ucraina în zilele următoare.

