Doi cunoscuţi dezvoltatori de apartamente intră pe piaţa hotelieră. Tocmai s-au asociat cu un brand internaţional

Prin intermediul firmei Novum Business Services, cei doi parteneri au semnat un contract de management cu Orbis Hotel Group, licenţiator unic pentru toate mărcile AccorHotels din regiune. Novum este cunoscut în Bucureşti ca dezvoltatorul a opt proiecte rezidenţiale cu peste 300 de apartamente amplasate în zone precum Prelungirea Ghencea, Nerva Traian, Splaiul Independentei sau 13 Septembrie.

„Prin aderarea la reţeaua ibis, această proprietate se va mula perfect ambiţiilor noastre în ceea ce priveşte investiţiile", a declarat Adrian Gheorghe, administratorul Novum Business Services.

Deschiderea ibis Bucharest Politehnica este planificată pentru trimestrul al treilea din 2020. Hotelul va oferi 160 de camere, facilităţi de conferinţe, restaurant, bar, precum şi parcare proprie.

Hotelul nou construit va fi situat în partea central-vestică a capitalei, în zona Orhideea, pasajul Basarab şi aproape de staţiilor de metrou Grozăveşti, Petrache Poenaru şi Politehnica, ce formează viitorul nucleu de birouri al Bucureştiului. Gotelul va fi poziţionat chiar pe partea dreaptă faţă de intrarea principală în Campusul Politehnică, din Splaiul Independenţei.

„Odată cu deschiderea ibis Bucharest Politehnica, dezvoltăm în continuare portofoliul AccorHotels existent, alcătuit în prezent din 11 proprietăţi în România, şi ne consolidam planul de dezvoltare pentru anii ce vor urma, atat în Capitală, cât şi în principalele oraşe regionale din ţară", spune Frank Reul, directorul de dezvoltare al Orbis şi AccorHotels în Europa de Est.

ibis este al patrulea cel mai mare lanţ hotelier din lume în categoria sa, cu peste 1.100 de hoteluri şi 145.000 de camere în 67 de ţări.

AccorHotels are în pregătire încă şapte hoteluri în România. „România este o prioritate pentru noi nu doar pentru că are oameni frumoşi şi vinuri bune, ci şi pentru că are o economie dinamică. Piaţa hotelieră creşte de 6-7 ani încontinuu. Bucureştiul era până de curând o destinaţie de business, dar acum vin tot mai mulţi turişti“, a declarat recent Emeline Sykora-Wintrebert, directorul general al grupului Orbis pentru Europa de Sud-Est.

Piaţa hotelieră din România a avut în 2017 cel de-al şaptelea an consecutiv de creştere, în cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind înregistrate peste 20 de milioane de înnoptări, un avans de 4% faţă de anul precedent, respectiv 57% faţă de anul 2010, arată un studiu realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.