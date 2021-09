În primul articol al ordonanţei se arată că valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021-2028 este de 50 de miliarde de lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii:

Guvernul a adoptat, vineri, ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Premierul Florin Cîţu a precizat că de la şedinţă au lipsit miniştrii USR PLUS, însă a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect.

„Miniştrii USR PLUS, deşi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit astăzi la şedinţa de guvern, dar am avut cvorum şi am aprobat singurul punct de pe ordinea de zi – Planul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Eu vreau să fie foarte clar că ceea ce avem în acest program este în programul de guvernare şi nu facem altceva prin decizia de azi, respectăm programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă sau să nu respecte programul de guvernare”, a afirmat Cîţu după şedinţă.