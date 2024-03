Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a apărut într-un show TV purtând o așa-numită „uniformă Mao”. Aceasta constă într-o tunică închisă la gât, în conformitate cu moda asociată fostului lider comunist chinez.

În timpul emisiunii, a fost prezentată o hartă emblematică cu Ucraina fragmentată și împărțită între Rusia, Polonia, Ungaria și România. Pe aceeași hartă, Rusia este înfățișată ca având o graniță comună cu România la gurile Dunării.

Russia’s deranged alcoholic, Medvedev, in his new North Korean outfit, shows a map with Putin’s imperial ambitions in Ukraine.

He unveiled a map of Ukraine divided between Russia, Poland and Romania.

„Ukraine is undoubtedly part of Russia!” he shouted. pic.twitter.com/YE2Uvla7tx

— Yasmina (@yasminalombaert) March 4, 2024