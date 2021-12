Divorț fără precedent în România. Este vorba despre Vlad Zamfirescu și soția sa Mihaela. Cei doi au format un cuplu timp de 20 de ani și au împreună doi copii, însă actorul a decis că vrea să o ia pe alt drum.

Potrivit click.ro, decizia a fost luată chiar de Vlad Zamfirescu, iar soția sa încă este în stare de șoc după ce a primit vestea. Sursa citată precizează că cei doi ar fi divorțat în urmă cu câteva luni, iar actorul ar fi părăsit deja casa unde locuia alături de soție și de cei doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani.

De menționat este faptul că la începutul lunii decembrie, Vlad, care este fiul cunoscutului actor Florin Zamfirescu, a dat de înțeles că s-a despărțit de soția sa. Într-un interviu acordat la acel moment, el a ocolit subiectul familiei și a preferat să se concentreze pe proiectele personale.

”Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta”, spunea Vlad Zamfirescu, la începutul lui decembrie.

Care este relaţia lui Vlad Zamfirescu cu cei doi băieţi ai săi?

Pe de altă parte, în urmă cu ceva timp, actorul în vârstă de 47 de ani avea doar cuvinte de laudă la adresa celor doi băieți. Invitat la Știrile Kanal D, actorul a dezvăluit cum se înțelege cu fiii săi, dar și care este secretul relației tată-fiu.

El spunea atunci că cei trei au o relație foarte bună și chiar sunt interesați de meseria de actor, deci nu este exclus să facă acest lucru și pe viitor. Totodată, Vlad Zamfirescu mai declara atunci că deși există secrete între ei, el încearcă să țină pasul atât cât poate.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei; Nu-i împing neapărat spre meseria asta (de actor – n.red.), au dat casting și au fost aleși; am văzut că pe platou s-au descurcat destul de bine, erau, cumva, în elementul lor. Le-a plăcut, să vedem ce-or face pe viitor. Nu vreau să-i împing, neapărat, pe drumul asta! (…)

Îmi place să cred că suntem foarte buni prieteni și încerc să comunic, să vorbim, să-mi spună ofurile lor… Nu-mi spun ei chiar tot, deja au mici secrete pe care le e jenă să mi le împărtășească (…) Din aproape în aproape, încerc să văd dacă fac față”, a mărturisit Vlad Zamfirescu la Kanal D.