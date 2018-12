Dispare metoda prin care și-au luat case sute de mii de români! Decizia se ia de Moș Nicolae!

Creditul imobiliar în euro, metoda prin care sute de mii de români şi-au cumpărat o locuinţă în perioada dintre 2004-2005 şi până în 2011-2012, ar putea intra în ilegalitate. Curtea Constituţională se pronunţă, pe 6 decembrie, pe o excepţie care vizează articolul 10 din legea 190/1999, articol care statuează că împrumuturile imobiliare în euro sunt legale, în România.

Deşi astăzi acest produs nu mai este aproape deloc căutat şi deşi ar fi greu de accesat chiar şi pentru cei care l-ar dori (normele impuse de BNR sunt extrem de dure în ceea ce priveşte analiza solvabilităţii pentru cei care doresc astfel de produse), o decizie în acest sens ar reprezenta o noutate absolută, la nivel european, mai ales în contextul în care România are ca ţintă finală aderarea la zona Euro şi, deci, adoptarea monedei unice.

Totuşi, într-o amplă demonstraţie pe Facebook, avocatul Gheroghe Piperea, poate cel mai aprig contestatar al băncilor şi al BNR, încearcă să demonstreze că împrumuturile de locuinţă în euro au fost, în fapt, mai degrabă ilegale chiar şi până în prezent.

În opinia lui Piperea acest produs nu a făcut decât să crească profiturile grupurilor bancare prezente în România, care finanţau la dobânzi mici subsdiarele locale pentru ca acvestea din urmă să dea credite cu dobânzi mari românilor.

“Banii obtinuţi de la bancile - mama erau realmente foarte ieftini in raport de dobanzile care putea fi stoarse de la populatie, iar cursul de schimb leu - euro era artificial tinut la un nivel foarte scazut (3,1 lei pentru un euro, in 2006), ceea ce a creat iluzia ca oricine isi poate permite un credit in valuta, cam atat de "ieftin" precum parea. Creditarea in valuta a fost, inca de la inceput, in afara limitelor normale ale operatiunilor banesti intre rezidenti si, in orice caz, a facut complet inaplicabil principiul nominalismului monetar (care se aplica doar imprumutului in bani, adica de lei, nu si imprumuturilor de valuta). “, spune Piperea, printre altele.