Președintele Asociației Municipiilor din România, Robert Negoiță, susține că aceste pensii nu ar trebui să existe.

”Am observat ca in spatiul public se insista pe ideea ca modificarile aduse Codului Administrativ inseamna, de fapt, pensii speciale pentru primari.

Eu sunt primul care sustine cu tarie ca noul Cod Administrativ este un document legislativ absolut necesar in momentul de fata. Iar principalul motiv e ca avem nevoie sa centralizam, intr-o singura lege coerenta, toate reglementarile ce tin de administratia publica locala, sa cream un cadru de functionare mai clar. Asta in conditiile in care, in prezent, exista o multitudine de legi care fac lucrul acesta, multe dintre ele contradictorii. E o situatie absurda si care trebuie normalizata de urgenta.

Dar, de asemenea, daca discutam despre normalizare, este cat se poate de pozitiv faptul ca astazi primarii au salarii absolut decente.

Insa pensii speciale pentru primari NU AR TREBUI SA EXISTE. Consider total anormal sa vorbim despre pensii speciale, atata vreme cat pentru acestea nu a existat si nu exista principiul contributivitatii. Nu poti sa primesti ceva pentru care nu contribui. Punct!

Cine sa plateasca pensiile speciale, in general? Sa luam de la ceilalti contribuabili pentru a acoperi ceva la care nu am contribuit noi? Exclus!”, scrie Robert Negoiță.

Te-ar putea interesa și: