Autorul, jurnalistul și activistul Brett Scott explorează această tendință în noua sa carte ”Cloudmoney: Cash, Cards, Crypto And The War For Our Wallets”, lăsându-i pe oameni să se întrebe dacă plățile fără cash ar trebui, într-adevăr, considerate un „progres inevitabil”, scrie TheStar.

”Cloudmoney„ este despre politica banilor, dinamica puterii plăților digitale spre deosebire de plățile în numerar, actorii corporativi și guvernamentali implicați și mișcările criptomonedei, care au apărut în acest mediu, potrivit autorului.

Companiile private încearcă, agresiv, să înființeze servicii transnaționale de plată mobilă

Pentru înțelegerea lumii finanțelor digitale, susține Scott, este vital să nu să acorde credit narațiunii create de industria tehnologiei și a finanțelor, care anunță o nouă eră monetară.

Companiile private încearcă, în mod agresiv, să înființeze servicii transnaționale de plată mobilă, spune Scott. El consideră că trebuie să se opună o rezistență mai mare împotriva acestei accelerări digitale, inclusiv din partea statelor, care trebuie să-și impună suveranitatea.

În Berlin, apar tot mai multe magazine și pub-uri care nu mai acceptă numerar

În orașul natal al autorului, Berlin, apar tot mai multe magazine și pub-uri care nu mai acceptă numerar. În schimb, în Germania, unde oamenii tind să fie mai preocupați de confidențialitatea datelor decât în ​​alte locuri, aceasta nu este încă norma. Scott spune că se repetă un proces care a avut loc deja, la Londra, cu câțiva ani în urmă.

Sunt vizați în primul rând tinerii, care trăiesc în lumea digitală, dominată de giganții tehnologici

Potrivit autorului, companiile fintech, furnizorii de plăți și băncile vizează în primul rând tinerii, care trăiesc mai mult în lumea digitală, dominată de giganții tehnologici precum Google, Amazon și Apple. Pentru această generație, susține Scott, este mai ușor să accepte ascensiunea firmelor Big Tech și Big Finance, care dețin o influență și o putere mai mare decât orice altă companie de dinaintea lor.

„Miliarde de oameni sunt blocați în sisteme interconectate, care permit niveluri până acum inimaginabile de supraveghere și extragere de date, și aduc cu ele un potențial grav de excludere, manipulare și amăgire”, scrie Scott.

Aproximativ jumătate din comerțul mondial are loc acum în cadrul corporațiilor, mai degrabă decât pe piețele deschise, potrivit lui Scott.

Numerarul protejează confidențialitatea

Cartea sa este, de asemenea, o pledoarie pentru o regândire a atitudinii oamenilor față de numerar.

„Numerarul protejează confidențialitatea și este rezistent, atât în ​​fața dezastrelor naturale, cât și a eșecurilor bancare”, scrie Scott.

Cu toate acestea, numerarul este „din ce în ce mai mult prezentat ca un obstacol, ca ceva depășit, în calea progresului și care trebuie să facă loc unei noi lumi: o lume a banilor digitali”, scrie el.

De la atacuri ale hackerilor la erori de software și întreruperi de curent, există numeroase probleme care pot apărea când vine vorba de plățile digitale. În 2018, 5,2 milioane de încercări de plată au fost blocate în timpul unei întreruperi, de 10 ore, în sistemele europene ale Visa.