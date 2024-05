Medicul Adrian Copcea, specialist în Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, a explicat de ce sarmalele pot urca glicemia unor persoane, chiar dacă nu sunt consumate cu pâine.

Specialistul a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că acest aliment îndrăgit de români poate urca mult glicemia unor persoane, din două motive.

Primul motiv este carnea de porc, spune el. Aceasta a amintit de faptul că alimentele de porc sunt considerate „bune pentru diabet”, deoarece nu conțin carbohidraţi.

Totuși, mai puțin cunoscut este impactul grăsimilor asupra glicemiei, a subliniat specialistul. Impactul nu este unul direct, ci indirect. Grăsimile nu aduc glucoză, nu sunt carbohidraţi.

În schimb, pot afecta rezistența la insulină. În acest context, persoanele care în mod obişnuit consumă multe grăsimi și îşi comută dieta mai mult spre carbohidraţi au glicemii mai bune. Specialistul a oferit câteva explicații și despre dieta vegană.

„Carnea de porc. E o carne, care e zisă „bună pentru diabet” pentru că nu conţine carbohidraţi. Pe de altă parte ceea ce e mai puţin cunoscut este IMPACTUL Grăsimilor asupra glicemiei, care nu e unul direct, ci unul indirect. Grăsimile nu aduc glucoză, nu sunt carbohidraţi, în schimb pot avea efecte pe REZISTENŢA LA INSULINĂ. Din acest motiv UNELE din persoanele care ţin post şi îşi comută dieta mai mult spre carbohidraţi (sursele obişnuite de proteine, cele animale, sunt şi surse importante de grăsimi) au glicemii mai bune (altele au glicemii mai rele), sunt cele care în mod obişnuit consumă multe grăsimi, de obicei cele de origine animală. Tot din gama asta, mulţi dintre propăvăduitorii remisiei diabetului fac o recomandare care încape în câteva cuvinte: se opresc alimentele animale.

Dieta vegană. Iar dieta vegană poate îmbunătăţi glicemiile prin două procese: unul e suplimentarea de fibre dar altul e exact reducerea grăsimilor. De aici „magia” vracilor remisiei, care nu fac altceva decât să zică oamenilor să nu mai consume produse animale. Iar ce ce în mod obişnuit consumă cârnaţi, crenvurşti, unt, smântână, carne grasă etc. sunt exact cei ce constată, la oprire, exact fenomenul îmbunătăţirii glicemiilor prin reducerea grăsimilor, mai precis a celor saturate. Deşi acest tip de dietă, dieta hipolipidică, în mod predominant prin reducerea grăsimilor saturate, e un tip de dietă cunoscută şi recomandată de zeci de ani, doar sub forma mascată a „dietelor de remisie” (=vegane) mai prinde la publicul larg. Dacă am recomanda-o noi, n-ar avea aşa mare succes”, a scris medicul pe pagina sa de socializare.