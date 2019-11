Revista Capital: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2019?

Jovan Radosavljevic: În 2018, Coca-Cola HBC România a avut o cifră de afaceri de peste 560 de milioane de euro şi un profit de peste 80 de milioane de euro. În prima jumătate a anului 2019, volumele vândute în România au crescut cu 1-3%. Venim după un an 2018 în care creşterea a fost puternică. Totodată, vânzările au fost afectate şi de vremea neprielnică. Cu toate acestea, categoria de băuturi carbonatate a avut o creştere cuprinsă între 3% şi 5% în primele şase luni din 2019, iar în acest segment băuturile cu zero calorii au avut un ritm alert de creştere. Pentru a doua jumătate a anului 2019, Coca-Cola HBC Grup prognozează creşteri ale veniturilor, comparativ cu prima jumătate a anului, în special pe pieţele emergente, cum este şi cazul României.

R.C.: Ce profit prognozaţi la finalul acestui an?

J.R.: Am să încep cu 2018, pentru că a fost, din multe puncte de vedere, unul dintre cei mai buni ani pentru companie. Din punctul de vedere al volumelor, am crescut cu 8,9% anul trecut, iar veniturile s-au majorat semnificativ. Categoria de băuturi carbogazoase din portofoliul nostru, un segment important pentru noi, a crescut cu peste 10%. Brandul Schweppes a crescut cu 28% în volum anul trecut. Per total, piaţa a crescut cu 4-5% în volum, dar noi am avut un ritm de creştere mai rapid, ceea ce înseamnă că ne-am îmbunătăţit şi cotele de piaţă ca producător de produse non-alcoolice. În 2018 am avut peste 60 de lansări, cele mai multe lansări de până acum, şi am intrat pe alte categorii de produse. Recent, am prezentat impactul pe care prezenţa Sistemului Coca-Cola o are în România, impact calculat la nivelul anului 2018: 594 de milioane de euro valoare adăugată pe întregul lanţ de valoare, 27.300 de locuri de muncă susţinute, peste 1 milion de euro pentru comunităţile locale.

Am început 2019 cu optimism şi energie, pregătiţi să fim aproape de clienţi şi consumatori, ca în fiecare an. Până la acest moment, am avut deja peste 30 de lansări – produse noi, arome noi, ambalaje noi. Vânzările au înregistrat o creştere cuprinsă între 3% şi 5% în primul semestru al anului 2019. Volumele de băuturi carbonatate au crescut cu mid single digits (în jur de 5%), iar cea mai mare creştere a venit din zona de băuturi fără zahăr, evoluţie susţinută de lansarea de noi arome. Am câştigat două dintre cele prestigioase titluri pe care le poate câştiga o echipă operaţională în grup, best bottler commercial execution la nivel mondial şi best operation la nivelul grupului Coca-Cola HBC. Sunt foarte mândru că echipa Coca-Cola HBC România este considerată în sistemul Coca-Cola „The Diamond Team“.

R.C.: Care este bugetul de investiţii pentru acest an? Dar pentru anul 2020?

J.R.: România este o ţară importantă pentru Sistemul Coca-Cola la nivel global, suntem recunoscuţi ca hub de producţie şi inovaţie. Acest lucru, la care se adaugă şi angajamentul puternic pe care îl avem pe piaţa locală, se traduce şi în bugete de investiţii semnificative. Sunt convins ca investiţiile în această piaţă vor continua şi vor creşte în anii următori, pentru că există potenţial aici, suntem hotărâţi să generăm valoare adăugată pe plan local, iar Sistemul Coca-Cola în România beneficiază de o mare încredere din partea grupului. Cu siguranţă, vom comunica aceste investiţii la momentul potrivit.

R.C.: Care sunt cele mai importante investiţii pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

J.R.: Suntem prezenţi în România de peste 27 de ani, ne-am început activitatea în 1991 şi suntem parte din viitorul României. Avem un angajament puternic, pe termen lung în România şi am investit, de la intrarea pe piaţă, 240 de milioane de euro aici. Cea mai recentă investiţie majoră pe care am făcut-o în 2019 este în fabrica noastră de la Poiana Negrii, unde îmbuteliem apele minerale din portofoliu. În luna aprilie a acestui an, Sistemul Coca-Cola din România şi-a reconfirmat angajamentul pentru piaţa locală prin realizarea unei investiţii de 11 milioane de euro la fabrica din Poiana Negrii. Investiţia a vizat inaugurarea unei noi linii de îmbuteliere, modernizarea unei alte linii de producţie şi marirea capacităţii de depozitare, cea din urmă generând o creştere cu 10% a numărului de locuri de muncă. În urma cu doi ani, am investit 7 milioane de euro într-o nouă linie de producţie la Timişoara, ce are o capacitate de îmbuteliere de 2 milioane de doze pe zi, în cantităţi de 330 de ml şi 500 de ml. Noua linie a creat 13 locuri de muncă, pe lângă cele aproximativ 200 de persoane care deja lucrează în cadrul fabricii noastre din Timişoara.

România este una dintre cele mai importante pieţe pentru Sistemul Coca‑Cola, iar astfel de investiţii ne ajută sa raspundem cerinţelor în creştere ale clienţilor şi consumatorilor noştri.

R.C.: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-aţi înfruntat în acest an?

J.R.: Dacă ne referim la provocări interne, aş spune că portofoliul mare pe care îl avem este un avantaj şi o provocare în acelaşi timp. Spun asta pentru că gestionarea unui asemenea portofoliu vine la pachet cu o complexitate mult mai mare a afacerii. Am intrat în categorii noi, în care nu fuseseram prezenţi, şi a trebuit să învăţăm mult, să alocăm resurse dedicate şi timp, să investim, să ne dăm timp să creştem. Piaţa este foarte dinamică, ritmul din FMCG este ameţitor, iar gradul de complexitate a crescut exponenţial, pe măsură ce ne-am extins în mai multe categorii.

Cât despre provocările venite din mediul extern, sunt aceleaşi care afectează majoritatea companiilor: criza forţei de muncă, infrastructura insuficient dezvoltată şi lipsa predictibilităţii, în special in ceea ce priveşte fiscalitatea.

R.C.: Cum va afectează criza forţei de muncă din România?

J.R.: Am spus-o în repetate rânduri: rezultatele companiei noastre sunt rezultatele oamenilor noştri, de care sunt extrem de mândru – fără ei, nimic nu ar fi posibil. Ei sunt ingredientul nostru secret. Coca-Cola HBC România este, de 5 ani, cel mai dorit angajator din FMCG şi unul dintre cei mai apreciaţi angajatori din România. Chiar şi în aceste condiţii, suntem afectaţi în mod evident de criza forţei de muncă de pe plan local. Este din ce in ce mai greu să găseţti şi să recrutezi oamenii potriviţi, procesul de recrutare în sine se prelungeşte. Mai mult, fluctuaţia de personal a crescut semnificativ pe anumite zone de business, ceea ce nu este benefic pentru mersul companiei. Pe termen lung, productivitatea companiilor poate stagna sau chiar să scadă din cauza acestui deficit al forţei de muncă.

R.C.: Dacă ar fi să vă caracterizaţi compania într-o singură fraza, care ar fi aceea?

J.R.: Întreaga noastră echipă este inspirată şi motivată de ceea ce lăsăm după noi şi de o dorinţă reală de a contribui la viitorul României.

