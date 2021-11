Diana Şoşoacă pune capăt speculațiilor referitoare la vaccinarea anti-covid. Senatoarea susține că nu s-a vaccinat și că nu o va face niciodată. Totodată, ea a mai precizat că nu are niciun fel de remușcare, în contextul în care producătorii spun chiar ei că există efecte adverse grave și chiar letale.

Ea a dat exemplu un avocat din Galați care și-a pierdut rude într-o lună de zile. Diana Șoșoacă a mai adăugat că deși vaccinații au avut intenții bune, au fost mințiți de autorități în legătură cu eficacitatea dar și cu siguranța acestuia.

„Nu am nicio remuscare, avand in vedere informatiile de pe siturile producatorilor, care spun ca nu sunt terminate, ca exista efecte grave si chiar letale, informatii care sunt si pe site-ul EMA. Si in raspunsurile Ministerului Sanatatii si ale INSP se spune acelasi lucru. Atata timp cat exista cazuri multiple, uitati-va la cazul avocatului din Galati care si-a pierdut 4 rude intr-o luna.

Ministerul spune ca vaccinatii transmit virusul, aceasta este o pandemie a vaccinatilor. Vaccinatii au avut bune intentii, dar autoritatile au mintit cu privire la eficacitate si siguranta. Toate vaccinurile pe care le facem sunt pentru noi. NU m-am vaccinat anti-Covid si nu ma voi vaccina niciodata”, a spus Diana Şoşoacă, la România TV.

De menționat este faptul că precizările Dianei Șoșoacă vin după ce într-un grup din care fac parte zeci de ziariști, Alexandra Păcuraru, ar fi anunțat că a văzut două certificate de vaccinare. Mai exact, aceasta susține că un document i-ar aparține lui Gigi Becali și al doilea al Dianei Șoșoacă, senator independent. Informația a fost ulterior divulgată de jurnalistul Victor Roncea, pe Activenews.ro.

S-a vaccinat Diana Șoșoacă?

„Voi prezenta mesajul diseară in cadrul emisiunii mele. Este strigător la cer ce se întâmpla in spitalele din România, nici cei morti nici cei vii nu mai au loc. Și revoltător este ca am văzut doua certificate de vaccinare unul a lui Becali al doilea a Dianei Sosoaca care in continuare in spațiul public îndeamnă la nevaccinare..fiind doc medicale personale nu am voie sa zic nici sursa nici sa le arat dar am rugat instituțiile statului sa își facă treaba sa ii oprească din aceasta propaganda anti vaccin dacă așa este.”, ar fi scris Alexandra Păcurar pe grupul de WhatsApp.

O reacție în acest sens a veni și din partea lui Andrei Caramitru, care într-o postare pe profilul său de Facebook din 8 noiembrie, scria că a văzut circulând unele dovezi care ar atesta faptul că senatoarea Diana Şoşoacă ar fi vaccinată anti-Covid.

Totodată, el mai explica că nu înțelege cum George Simion nu a făcut carantină când a ajuns în Marea Britanie, lucru care ar putea însemna că și el este vaccinat.

”Circula mult pe whatsapp printre oameni importanți si influenceri – o posibila dovada a vaccinarii sosoacei (cineva a si publicat-o si își asuma asta – vedeți mai jos). Eu nu știu, nu am cum sa verific si nici nu vreau – doar atrag atenția ca informația asta a fost dată pe Facebook și circulă.

Mai e ceva – Simion nu a stat in carantina in Londra la ultima lui vizita prin diaspora (așa ceva e posibil doar dacă esti vaccinat, nu inteleg cum altfel).

Acuma. Ăștia doi au multe mii de morți pe conștiință de fapt, au încurajat oameni sărmani sa nu se vaccineze care între timp au murit. Ei zic că nu sunt vaccinați dar nu vin cu nici o dovadă – se ascund in spatele gdpr si alte tâmpenii. Când ești ales – toate datele importante despre tine ar trebui sa fie publice (președintele american de exemplu este obligat sa publice situatia sănătății lui).

Așa că am o propunere. Dacă zic ca nu sunt vaccinați – sa o demonstreze public. Sa acceseze ei platforma de vaccinare intr-un live ca se pricep la asta – si sa ne arate ca nu sunt acolo. Sau sa dea dreptul altora sa arate asta. Ca altfel eu nu ii cred, punct. Sa demonstreze ei ca nu sunt, e așa de simplu. Dacă nu o fac – înseamnă ca sunt vaccinati si nu mai avem ce sa discutăm.”, a scris Andrei Caramitru.