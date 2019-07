Revista Capital a stat de vorbă cu Loredana Dan, femeia care se află în conducerea unei companii care numără 1.200 de an­gajați, 400 de cap tractoare, 550 de remorci și care anul acesta și-a propus investiții de 20 de milioane de euro.

Loredana Dan ne-a dezvăluit care sunt planurile Internațional Alexander pentru următoarea perioadă.

Cum a debutat firma?

Loredana Dan: Internațional Alexander a dat drumul la afaceri în anul 2003 și deși a pornit de la o singură camionetă, antreprenorul Simion Apreutese, proprietarul companiei, a avut o viziune amplă asupra evoluției firmei. Internațional Alexander a escaladat de la transportul clasic, FTL, la servicii integrate de logistică și a devenit o companiei de referință, acum având o experiență de aproximativ 16 ani. Internațional Alexander Holding are în acest moment o echipa formată din peste 1.100 angajati, repartizati în cele 10 companii. În compania de transport Internațional Alexander, din cadrul Holdingului își desfasoară activitatea aproximativ 800 persoane, din care 600 sunt șoferi, iar circa 200 sunt divizați în cele 12 departamente suport, coordonate de manageri profesioniști.

Ce a urmat?

L.D.: Ulterior am dezvoltat un portofoliu complet de servicii, ne-am extins de la transporul clasic, FTL, la partea de grupaje, distribuție, transport expres, transport de mașini, depozitare în halele proprii și logistică direct în fabricile clienților.

La ce nivel este acum compania?

L.D.: Anul trecut am ajuns la investiții de 17 milioane de euro. Pentru anul acesta estimăm să terminăm cu o cifră de afaceri de aproximativ 80 de milioane de euro, iar investițiile previzionăm că vor ajunge la 20 de milioane de euro.

Câte utilaje de transport aveți acum?

L.D.: Avem peste 400 de cap tractoare în momentul acesta, peste 550 de remorci. Mai avem și camionete de 7,5 tone și sprintere pentru transportul expres. Avem de asemenea și o flotă de 10 transportoare, flotă de ultimă generație, prin care creștem o nouă companie care se ocupă de transportul de mașini. Este o companie la început de drum, dar cu proiecții interesante pentru viitor.

Puteți să ne dați exemple de proiecte pe care le pregătiți?

L.D.: Noi lucrăm cu aproape toți producătorii de automotive și cu furnizorii acestora pe partea de piese auto, transportăm componente. Având colaborările acestea, ne-am gândit să extindem portofoliul de servicii și să putem transporta și produsul finit, respectiv autoturismele.

Cum vă afectează concret pachetul de mobilitate?

L.D.: Afectează tot ce înseamnă companii de transport, nu numai pe noi. Va fi nevoie de o regândire și de o reașezare a pieței. Noi am pregătit soluții deja din anii precendenți pentru că ne așteptam la o astfel de schimbare.

Deci nu v-a luat prin surprindere…

L.D.: Nu neapărat. Prin surprindere te ia când trebuie să schimbi totul de la o zi la alta și să te miști foarte repede. Noi ne-am extins prezența noastră în țări precum Ungaria, Serbia și Germania tocmai pentru a ne pregăti de viitor.

Propriul terminal de cale ferată

Alte proiecte noi mai aveți? În afară de cele cu transportoarele

L.D.: Un proiect la care lucrăm de ceva timp se referă la dezvoltarea de transport feroviar. Este un proiect care necesită timp, necesită investiții, multe autorizații, dar este o dezvoltare de viitor. Avem cereri de la clienții noștii actuali pentru acest proiect. Vrem să deschidem propriul terminal de cale ferată care va fi locat în Arad. Am achiziționat deja terenul, urmează să demarăm celelalte proceduri pentru a primi autorizații de funcționare. Este un proiect care se va întinde pe următorii 2-3 ani. Deocamdată lucrăm prin colaboratori pe parte de intermodal.

Ați vorbit mai devreme de servicii în fabricile clienților. Ce înseamnă, mai exact?

L.D.: Avem angajații noștri care lucrează direct în fabricile producătorilor auto. Lucrează inclusiv la benzile de producție. La una dintre fabrici aveam 1 la 1: un om de la Internațional Alexander, unul de la producător.

Dar care este avantajul?

L:D.: Este un serviciu complet. În general clienții cer acum astfel de servicii. Nu mai au nevoie doar de transport sau de depozitare. Acum ne implicăm de la banda de producție până la transportul final.

Cum ajunge o femeie

să controleze sute de TIR-uri

Cum ați ajuns să faceți ceea ce faceți?

L.D.: Din pasiune pentru acest sector de activitate.

Înainte de a ajunge la Internațional Alexander unde ați lucrat?

L.D.: Încă din studenție am lucrat la o agenție de turism. Acolo aveau și autocare și din nou a fost despre mașini, deși eu sunt jurist de meserie. A fost ceva legat de ceea ce mi-a plăcut dintotdeauna: mi-au plăcut mașinile și să călătoresc. După agenția de turism, m-am angajat într-o multinațională austriacă, pe partea de expediții internaționale, după care am lucrat într-o companie de transpor și logistică din Franța, iar în 2014 m-am decis să mă alătur unei companii românești și am venit la Internațional Alexander. Acum sunt director general. Eu mă ocup de compania Internațional Alexander, compania mamă și cea care se ocupă de partea de transport. Simion Apreutese este CEO-ul grupului pentru că am creat Internațional Alexander Holding din care fac parte 10 companii independente.

V-ați gândit vreodată să vă schimbați ocupația?

L.D.: Nu. Nu aș schimba nimic. Nu m-aș vedea făcând altceva.

Dacă ar trebui să vă descrieți viața prin titlul unei melodii, care ar fi aceea?

L.D.: „Simply the best“. Tot timpul am asociat asta cu tot ceea ce înseamnă viață personală sau profesională. Nu am neapărat o viață perfectă, însă tot timpul vreau să evoluez și să ajung către ceea ce este mai bun.

Cum v-ați caracteriza stilul de viață și convingerile?

L.D.: Convingerile sunt întotdeauna subiective, însă ele și modul în care acționăm zi de zi ne creează, practic, destinul. Suntem ceea ce facem, suntem ceea ce trăim și toate alegerile noastre construiesc drumul nostru în viață. Cred cu tărie că trebuie să respectăm munca celor din jur, că este primordial să existe bunul simț și să credem în cei pe care îi avem alături și să îi alegem pe cei de lângă noi în acord cu principiile noastre.

Cum își selectează și motivează angajații

Apropo de selecție, la Alexander aveți vreun mod de selecție a angajaților mai special?

L.D.: Aș putea spune că da. Există un departament specializat de resurse umane, nu avem un chestionar standard pentru a selecta oamenii. Ne place foarte mult să avem oamenii față în față la interviuri, să discutăm cu ei deschis și chiar dacă experiența nu este ceea ce îi recomandă la momentul respectiv este foarte importantă conexiunea cu omul și să vedem că are dorința de a învăța și de a se perfecționa.

Te-ar putea interesa și: