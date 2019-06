USR-PLUS a obținut un rezultat fabulous la alegerile europarlamentare, dar la nicio lună de la acestea au început să apară dezvăluiri dintr-un scandal intern. Jurnalistul Radu Banciu i-a făcut praf pe cei din Opoziție.

Jurnalistul a vorbit I despre competiția dintre Dan Barna și Dacian Cioloș. „În politica internă, negocieri între USR și PLUS pentru formarea unei alianţe durabile, o alianţă de granit care să dureze generaţii de aici înainte. E uşor de spus, e greu însă de realizat. Condiţiile sunt inacceptabile şi deoparte şi de cealaltă, aşa spun sursele interne. (…)

Semnalele nu sunt foarte bune, nu a trecut timp aproape deloc de la alegerile europarlamentare şi iată că deja în USR-PLUS nu se înţelege nimeni cu nimeni. Noi care credeam că ăştia sunt făcuţi să dureze şi că la un moment dat vor avea un cuvânt în marea opoziţie românească. Momentan nu au niciun cuvânt de spus, se ceartă între ei.

Dacian Cioloş îşi dă seama că are mai multă experienţă şi notorietate decât Dan Barna şi nu vrea să lase de la el. Dan Barna ştie că este totuşi mai calificat să vină din urmă şi nu are deocamdată tinichele de coadă precum are Cioloş şi evident că are pretenţiile lui mai ales că e vorba de USR nu de PLUS, USR e baza, PLUS e doar un ciot.

Sigur că între ei sunt opinii divergente, sunt oameni care ştiu să stea la masă, oameni care se îmbracă frumos, care au un limbaj relativ elevat pentru politica românească, dar care momentan nu au viziune, nu au un program şi nu au cântărit viitorul. Ei nu contează, dacă mâine cade guvernul Dăncilă prin moţiune de cenzură, USR și PLUS nu ar avea soluţii, ei sunt momentan nepregătiţi, sunt încă în tranziţie, în formare”, a arătat jurnalistul în emisiunea Lumea lui Banciu de pe B1TV.

