Dezvăluiri de ultima oră despre candidatura lui Rareș Bogdan! Orban i-a făcut o ofertă de nerefuzat ca sa plece la Bruxelles! (SURSE)

Rareş Bogdan a spus în mod repetat, în urma vreme că ar candida din partea celor de la PNL pentru alegerile europarlamentare. Cu toate acestea, informaţii de ultima oră susţin că acesta mai mult ca sigur că va accepta.

Jurnalistul Radu Tudorde la Antena 3 care citează surse din PNL, a susţinut că Rareş Bogdan este în proporţie de 90% capul de listă al PNL pentru alegerile europarlamentare, iar în plus, Ludovic Orban i-a oferit preşedinţia PNL Bucureşti. ”Potrivit unor surse de la varful PNL, realizatorul tv Rares Bogdan are 90% sanse de a deveni cap de lista pentru alegerile europarlamentare. Bogdan a purtat mai multe discutii cu presedintele PNL Ludovic Orban, iar lista PNL a fost deja amanata de 2 ori pentru ca cei doi sa concluzioneze colaborarea lor. Potrivit acelorasi surse, Orban i-a oferit realizatorului Realitatea tv si sefia organizatiei PNL Bucuresti, detaliu care inca se mai negociaza. Actualul sef al PNL Bucuresti este Cristian Busoi, prezent si el pe o pozitie eligibila in lista partidului pentru europarlamentare. Un cuvant greu de spus in aceasta micare il va avea si patronul Realitatea tv, Cozmin Gusa.”, scrie Radu Tudor, pe blogul personal.

Rareş Bogdan a respins până acum oferta de a candida la europarlamentare. "Da, aceasta chestiune s-a discutat. Din câte cunosc, între reprezentanţii PNL şi consultanţii lor. Mă bucur dacă cineva s-a gandit la mine, sunt flatat. Pentru un bărbat care este interesat de destinul ţării sale, nimic nu poate fi mai onorant decât să o facă în umbra Brătienilor, visând la realizările lor. Însă eu sunt jurnalist şi îi sprijin cu drag de aici. Am văzut că există idei de atragere a unor oameni din zona Dreptei, testarea sociologică a unor personaje/personalităţi/indivizi şi cam atât. Dar eu sunt jurnalist şi nimic altceva. Doresc să rămân în această zonă în urmatoarea perioadă. Iubesc enorm meseria mea de jurnalist! Sunt mândru să o practic", a precizat Rareş Bogdan pe pagina sa de Facebook, cu câteva săptămâni în urmă.