Alexandru Cumpănașu are probleme mari. Unchiul Alexandrei, una dintre victimele monstrului de la Caracal, a fost dat în judecată de o avocată, fiindcă i-a inundat apartamentul. Potrivit femeii, acesta a refuzat să achite contravaloarea daunelor pe care i le-a produs, deși inițial a promis că o va face.

Cumpănașu are pe rol, la Tribunalul București, un dosar înregistrat la secția a V-a civilă. Cauza s-a judecat din anul 2017 la nivel de judecătorie, iar de aproape trei luni s-a mutat la tribunal, pentru apel. Este vorba de o acțiune în răspundere delictuală. Reclamant e societatea de avocatură Cris Consult SPRL, condusă de avocata Cristina Dică.

Dică a explicat că Alexandru Cumpănașu are apartament deasupra biroului ei, la etajul 3 iar în luna august a anului 2017, a inundat-o foarte puternic. „Acum, apartamentul său e închiriat unei case de avocatură. S-au rupt efectiv tavanele din cauza apei. Tavanele din rigips, unde erau amplasate instalațiile electrice. La început, el a fost de acord să-mi repare aparatura electronică. Dar nu s-a întâmplat întrutotul. Eu aveam aparatură profesională, nu era foarte nouă, dar erau calculatoare Apple destul de scumpe. Mi-a plătit unele bunuri la preț de second hand. Apoi a zis, prin avocați, că în două săptămâni îmi va repara și apartamentul. Nu s-a întâmplat. M-a lăsat baltă. Așa că am apelat la o clauză din convenție: dacă în termen de 20 de zile nu-mi va repara apartamentul, îl voi da în judecată. Am procedat astfel. Am câștigat la fond. Apelul se judecă la sfârșitul acestei luni”, a mărturisit, pentru Ziaristii.com, avocata Cristina Dică.

Între timp, Cristina Dică și-a reabilitat apartamentul pe banii ei iar reparațiile la apartament au costat-o 30.000 de lei.

Apartamentul lui Alexandru Cumpănașu e situat chiar lângă Tribunalul București. Cristina Dică a povestit că până nu demult, stăteau oameni cu 13 lei chirie pe lună. Cumpănașu a cumpărat apartamentul în 2013 de la RAPPS. Valorează 130.000 de euro.

„Din câte știu, l-a închiriat cu minim 1.000 de euro pe lună. Sub chiuveta de la baie avea improvizat un furtun, picura apa, a pus și un lighean să preia picăturile. Din cauza presiunii, s-a spart instalația definitiv, iar apa a ajuns, vă dați seama, până la -2!!! Adică, la două nivel sub parter… atât de puternică a fost inundația”, a mai precizat avocata Dică pentru sursa citată.

Te-ar putea interesa și: