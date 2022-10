EXCLUSIV Dezvăluirea momentului despre Traian Băsescu! Ce a făcut fostul președinte al României: El a spus că…

În ediția de luni, 31 octombrie, a podcastului EVZ Play, jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic l-au avut drept invitat pe Ticu Alexe, cel care a filmat finale prezidenţiale şi finale de Champions League, turnee de tenis şi cele mai tari show-uri de televiziune din România.

Printre subiectele importate care au fost abordate în cadrul podcastului, care poate fi vizualizat integral pe canalul de YouTube al EVZ Capital, s-a regăsit și momentul în care fostul președinte al României, Traian Băsescu, i-a dat o palmă unui copil care era prezent la precampania acestuia din 2004.

„Eu am fost chemat în precampanie, în anul 2004, am fost chemat de Lavina Șandru și Adriana Săftoiu, să filmez imagini din precampania lui Băsescu. Campania electorală a lui Băsescu nu mi-a fost încredințată mie. Femeia dintre Băsescu și copil a venit la mine și m-a rugat să îi înmânez o scrisoare domnului președinte Băsescu.

Ca să ne și legăm de eveniment i-am spus să vină după mine când mă duceam să filmez și atunci îi putea da scrisoarea. Copilul locuia vizavi de Piața de unde era scena. Când am montat scena, i-am dat copilului un sandwich, și de atunci s-a ținut după mine. Așa a făcut și atunci când am mers lângă scenă să filmez, copilul a venit după mine.

Înainte de asta, copilul a fost văzut de Mona Muscă cu un steguleț portocaliu cu PNL-ul, și atunci Mona Musca l-a luat de mână și a spus că „de mici suntem portocalii”, povestește Ticu Alexe.

Ticu Alexe nu știa ce a filmat la momentul respectiv

Invitatul din podcastul EVZ Play a mai precizat că inițial nu știa ce a filmat și că o doamnă din staff-ul lui Traian Băsescu a văzut, de fapt, secvența de pe casetă.

„Muscă la urcat pe scenă și l-a întrebat cu cine ar vota dacă ar avea posibilitatea, iar copilul a răspuns „Cu Iliescu!”. Băsescu a reținut asta, și când l-a văzut venind cu mine, probabil i-a zis să plece. Nu vreau să comentez, și nu pot spune nimic despre secvență, nici nu am știu că s-a întâmplat.

Venind spre Snagov m-a întrebat cineva din staff dacă există secvența cu copilul. De la Băsescu s-a aflat, el a spus că a împins pe unul la marginea scenei. În drumul către București am dat caseta înapoi și o doamnă din staff a văzut secvența, eu nu știam ce am filmat. Am luat caseta și i-am dat-o unei doamne din staff-ul lui de campanie”, a mai spus Ticu Alexe.

Ticu Alexe a filmat doar lucruri veridice

În urma declarației făcute de Ticu Alexe, jurnalistul Dan Andronic a precizat că „în raportul de expertiză criminalistică s-a arătat că a fost editată filmarea frame cu frame. Palma a fost modificată în 11 cadre, astfel încât să pară pumn”.

La rândul lui Ticu Alexe a spus că nu crede că Traian Băsescu intenționa s-l lovească pe copil, însă lucrurile s-au schimbat după ce acesta a spus, cu câteva minute înainte, că dacă ar putea l-ar vota pe Ion Iliescu.

„Eu nu cred că Președintele Băsescu a intenționat să îi dea copilului în cap, dar bănuiesc că l-a văzut în fața scenei, după ce în urmă cu 15 minute strigă că votează cu Iliescu”, mai spune acesta.

În plus, Ticu Alexe a mai precizat că această casetă a apărut în anul 2009, atunci când el nu-i mai făcea campanie lui Traian Băsescu, ci lui Crin Antonescu.

„În 2009 eu nu mai făceam campania președintelui Băsescu, făceam campania lui Crin Antonescu. Am făcut campania, Antonescu a căzut din prima, au rămas în turul doi Mircea Geoană și Băsescu. Atunci a apărut caseta la Realitatea, la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu. Dumitrescu a spus că a vândut-o Racoviceanu.

Cine trebuia să știe știa că eu am filmat caseta, eu nu știam ce am filmat, și atunci am dat un telefon persoanei căruia i-am dat caseta. Persoana respectivă mi-a zis să nu mai vorbesc despre asta, apoi am mai primit un telefon mai de sus care mi-a vorbit amenințător. Și atunci l-am sunat pe șeful comisiei SRI, Cezar Preda, și atunci s-a încheiat”, a mai spus acesta.

Traian Băsescu tot ar fi ieșit președinte

Invitatul din podcastul EVZ Play a mai precizat că i se oferise o sumă de bani pentru a spune exact ce s-a întâmplat la acel moment, însă a refuzat să îi ia, subliniind că Traian Băsescu ar fi ieșit atunci președinte fie dacă ar fi dat sau nu declarația respectivă, în timp ce el ar fi fost la închisoare și batjocorit.

„Am primit o sumă de bani de la cineva și mi-a zis să vin să spun exact cum a fost acolo, dar nu m-am dus. Nu a fost vorba de un milion de dolari. Cu sau fără milion de euro, cu sau fără declarația mea de atunci, Băsescu tot ar fi ieșit președinte, iar eu aș fi fost undeva într-o pușcărie pentru că am luat banii aia. Aș fi fost hulit și scuipat și de tabăra pro și de tabăra contra. Eu și în campania președintelui Constantinescu am filmat lucruri veridice, eu nu am mințit poporul cu televizorul. Unde nu era de dat, nu le dădeam, dar nu am făcut nicoidată dintr-un lucru rău unul bun, și nu am făcut niciodată lucrul ăsta”, a mai spus Ticu Alexe.

Ticu Alexe nu a fost deranjat că s-a folosit caseta lui împotriva lui Traian Băsescu

Ticu Alexe a mai precizat că nu a fost deranjat de folosirea acestei casete, subliniind că nici nu s-a gândit la acest subiect.

„Nu, nici nu m-am gândit la asta. Ca dovadă că nu m-a deranjat am spus chestia asta într-o emisiune, și în momentul când am povestit asta, ca să nu influențez pro sau contra, am rugat să fi întoarse camerele din studio. Îi povesteam unei mari profesioniste de televiziune, care m-a chemat și m-a făcut puțin de râs”, a fost răspunsul lui Ticu Alexe, după ce a fost întrebat de jurnalistul Dan Andronic dacă a fost deranjat de faptul că această casetă a fost folosită împotriva fostului președinte al României, Traian Băsescu.