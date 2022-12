Mircea Badea, despre primul său contact cu Antena 1

Mircea Badea este unul dintre cei mai apreciați realizatori TV din România, însă, deși multe persoane îl urmăresc de ani de zile, puțini telespectatori știu cum a avut loc primul său contact cu Antena 1.

„Prima întâlnire cu Antena mi-o amintesc. Nu îmi aduc aminte bine foarte multe lucruri, dar asta chiar mi-o amintesc. Nu mai știu exact anul, dar eu și Teo eram la Tele 7 abc, făceam matinal și am fost sunați de la Antena.

Prima dată am crezut că e o glumă. Ne-am dus la o primă întâlnire care nu s-a concretizat, a mai trecut o lună, poate chiar mai bine, și apoi am plecat de la Tele 7 abc și am venit la Antena 1.

Din septembrie 2004 până în zilele noastre și înainte de asta, am fost vreo cinci ani sau șase ani. Am făcut matinal și apoi late night show. Apoi am plecat vreo trei ani și m-am întors”, a declarat, miercuri, Mircea Badea în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

În cadrul acelui interviu, prezentatorul TV a recunoscut că făcut multe greșeli în timpul emisiunilor TV, unele dintre ele fiind amendate de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

„Am făcut miliarde de bâlbe. Unele sunt amendabile de CNA… Au fost atât de multe, nu am făcut decât emisiuni în direct, ore, pe zi. S-au întâmplat. Tot ce se putea întâmpla s-a întâmplat, de mai multe ori”, a mărturisit vedeta.

Mircea Badea recunoaște că are un stil de viață nesănătos: „Nu am băut apă de 30 de ani”

Cu puțin timp în urmă, Mircea Badea a oferit detalii și despre viața sa personală. El a recunoscut, recent, că are un stil de viață nesănătos, fiind multe zile în care nu doarme deloc. În plus, prezentatorul TV a înlocuit apa cu băuturile energizante de ani de zile.

„Stilul meu de viaţă este perfect nesănătos. Este unul dintre cele mai nesănătoase stiluri de viaţă de pe planetă. Deci, eu mă culc niciodată mai devreme de patru dimineaţa, uneori dorm cinci ore, uneori dorm şapte ore, uneori nu dorm deloc, însemnând deloc. Eu fac cele mai nesănătoase lucruri cu putinţă.

Eu mănânc tablă zincată, la propriu. Mănânc în benzinării, deci din alea, ştii, desfac celofanul şi mănânc tabla zincată dinăuntru. S-a întâmplat, în New York, să nu dorm absolut deloc, după ce am băut nişte cantităţi respectabile de tărie. Nu trăiesc sănătos, nu mănânc sănătos şi nu mă duc la sala de forţă”, a spus, recent, Mircea Badea în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3.

„Nu am băut apă de 30 de ani. Eu beau căldări de energizante pe zi și mă culc. Eu nu vă spun să faceți ca mine, Doamne ferește! Beau căldări de energizante de peste 25 de ani. Eu când citesc astfel de știri, mă întreb cum de mai sunt pe planetă. Eu am consumat energizante de zici că-s acționar. Nu mai zic cât ciuco am băut… Nu contest adevărul acestor articole, doar că uneori mă întreb cum de mai sunt în viață.”, a mărturisit vedeta, potrivit sursei citate anterior.