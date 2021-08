Procurorul de caz Sorin Iaşinovschi susține că noul termen de amânare pentru dosarul aşa-zisei fraudări de la Sectorul 1 este 3 septembrie. Amintim faptul că dosarul privind presupusa fraudare a alegerilor pentru Primăria Sectorului 1 a apărut în urma unei plângeri făcute de Daniel Tudorache (PSD), cel care a pierdut alegerile în fața lui Clotilde Armand (USR PLUS).

În prezent, dosarul este instrumentat de Secția Specială pentru că e vizat președintele biroului electoral de sector, care este procuror. Potrivit procurorului, reacția sa vine după ce a văzut mai multe imagini la televizor în legătură cu acest subiect.

El a precizat că procesul durează atât de mult în contextul în care se dorește ca activitatea să fie una perfectă. Este verificat fiecare detaliu, pentru ca rezultatul anchetei să fie unul corect.

„Am deschis întâmplător televizorul şi văd că apar multe nedumeriri, Vorbesc ca persoana fizică, nu implic instituţia pentru că există riscul să intervină Inspecţia Judiciară. De ce durează atât? Este vorba de o reconstituire a unui proces de renumărare, este vorba de tehnică şi tactică criminalistică.

Procesul de numărare s-a terminat, acum se implementează într-un program, se doreşte a fi o activitate perfectă, se verifică fiecare detaliu, nu doar pentrzu primar, ci pentru fiecare consiliu, local, general. Toată lumea vrea să vadă acoperişul, dar înainte trebuie să avem temelia”, a spus procurorul la România Tv.

Audierile nu au fost făcute încă

El a mai precizat că după ce va fi finalizată această fază se va putea trece la audieri, în contextul în care în fața judecătorului este nevoie de proble clare.

Procurorul susține că sunt sute de mii de imagini de vizualizat, însă a subliniat faptul că are o strategie care ar puta rezolva totul, fără a preciza despre ce este vorba.

„După ce terminăm această fază, vom trece la următoarea, a audierii de persoane. Eu am făcut un plan, nu pot să audiez înainte să termin ancheta, că nu pot să reaudiez persoane fără să am toate datele. În faţa judecătorului, eu trebuie să merg cu probe clare. Am în lucru 1000 de dosare, sunt mii de imagini, am şi alte activităţi.

Când am baza, o să aleg ce e de vizualizat, nu pot să pierd timpul, mii de ore de imagini. Noi nu invalidăm sau validăm mandate, nu este problema noastră, a procurorilor. Eu nu ştiu dacă sunt sau nu fraude. Nu s-au făcut încă audieri pentru că există riscul prevalării dreptului la tăcere, am o strategie pe care nu pot să o dezvălui la televizor”, a mai declarat procurorul care instrumentează dosarul de la Sectorul 1.

Totodată, el a mai vorbit și despre modul în care se desfășoară ancheta. Potrivit acestuia, se pornește de la anumite ipoteze.

„Când începe o anchetă, un procuror are nişte ipoteze. În cazul de faţă, s-a furat sau nu s-a furat?”, a mai spus Sorin Iaşinovschi.

Procurorul a fost întrebat dacă există presiuni asupra sa. În acest context, el a evitat să dea detalii, precizând că tot ce își dorește este să încheie această anchetă. El a amintit de evenimentul în care a oferit un interviu care a fost cenzurat aproape în totalitate.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, vreau să duc ancheta până la capăt. Eu nu pot să dau date din dosar. Aţi văzut ce s-a întâmplat cu acel interviu, trei sferturi a fost cenzurat. Cea mai mare parte a interviului dat pentru Denise Rifai era despre Secţia Specială. Din 45 de minute, s-au dat vreo 7, nu ştiu de ce nu a apărut pe post”, a mai adăugat el.

Amintim faptul că, în luna iunie, după ce a acordat interviul unui post de televiziune și a vorbit despre dosarul SIIJ privind fraudarea alegerilor locale de la Sectorul 1, luni, 9 august 2021, Iasinovschi nu a vrut să mai facă declarații, amintind că are deja un dosar disciplinar și că nu vrea sa se aleagă cu încă unul.