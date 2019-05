Șoc total pe scena poltică. Se joacă cu cătușele pe masă. Liderul ProRomânia, Victor Ponta, aruncă bomba. Acesta spune că Liviu Dragnea a contribuit decisiv la extrădarea lui Radu Maăre din Madagascar. Mai mult, Ponta spune că Dragnea știe cum să scape de pușcărie și că Darius Vâlcov va fi următorul greu din politică ce va ajunge în spatele gratiilor.

„Dragnea l-a adus pe Mazăre în România. Nu l-a adus statul paralel sau Klaus Iohannis. Următorul este Darius Vâlcov. Vâlcov e băiat deștept și știe că el este următorul care va fi sacrificat. Doar așa Dragnea poate să scape de pușcărie dacă oferă alte capete importante”, a tunat Ponta în direct pe B1TV.

Darius Valcov, eminenta cenusie a programului economic PSD si consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat de Inalta Curte la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. Darius Valcov a savarsit faptele de care este acuzat in perioada in care era primar al municipiului Slatina (Olt).

Te-ar putea interesa și: