Este oficial! Prima persoană infectată cu coronavirus a fost descoperită în România. După cum capital.ro a anunțat în urmă cu câteva minute, persoana este din județul Gorj.

Primul caz de coronavirus în România

Priul caz de coronavirus a fost descoperit deja. Bărbatul este purtător al virusului asimptomatic, dar nu are deocamdată alte simptome. Urmează să fie adus deja în București. Bărbatul se afla deja în carantină. „Suntem, din păcate, în măsură să vă anunțăm ca in urma testarii personanelor din Gorj avem primul caz confirmat cu cod 19 pe teritoriul Romaniei. va intra pe schema de tratament. Starea barbatului este buna, nu manifesta simptome si nu trebuie sa ne alarmam. Mai avem in lucru 33 de teste si vă vom comunica. Vă vom comunica atunci când avem alte detalii”, a spus ministrul Sănătății, Victor Costache.

„E un test pozitiv. Va trebui transportat la spital, trimis în București. Va fi persoana transportată la Matei Balș. În acea casă mai sunt alte șapte persoane. Toate sunt testate negativ”, a spus și Raed Arafat.

