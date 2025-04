Alegeri prezidențiale 2025. În total, 11 candidați se aliniază la linia de start, fiecare cu speranța că va convinge alegătorii să le acorde încrederea supremă.

Lista celor care și-au depus dosarele de candidatură și au fost validați de Curtea Constituțională cuprinde atât politicieni consacrați, cât și figuri mai puțin cunoscute publicului larg.

Pe buletinul de vot, aceștia vor apărea în următoarea ordine:

Candidații și echipele lor de campanie trebuie să respecte un set riguros de norme privind promovarea electorală. Afișele nu pot depăși dimensiunea de 500×350 mm, iar cele destinate convocării la mitinguri trebuie să fie chiar mai mici. Toate materialele trebuie afișate doar în spațiile special amenajate de primării.

Este complet interzisă utilizarea mijloacelor de promovare precum bannerele, corturile sau vehiculele inscripționate cu mesaje electorale. De asemenea, nu este permisă folosirea drapelului României (sau al altui stat) în moduri care pot fi interpretate ca publicitate electorală, decât dacă fac parte din simbolul electoral oficial.

Pentru prima dată, în contextul normelor europene privind transparența electorală, toate materialele de campanie difuzate prin radio, televiziune sau platforme online trebuie să includă o etichetă clară, care să indice natura politică a mesajului, sursa finanțării, datele de contact ale candidatului/partidului și, dacă este cazul, informații despre tehnici de targetare a audienței.

Românii din afara granițelor vor putea vota în perioada 2-4 mai, în fiecare zi între orele 7:00 și 21:00. Aceeași formulă va fi aplicată și în turul al doilea, programat pe 18 mai, cu vot în diaspora în zilele de 16, 17 și 18 mai.

Nicușor Dan a ales să lipească primul său afiș electoral chiar la ora 00:00, în Piața Operei din București. Însoțit de aproximativ 20 de susținători, acesta a transformat momentul într-o declarație clară: lupta pentru o Românie dreaptă începe acum.

Atmosfera a fost ușor perturbată de un incident neașteptat, când un bărbat a apărut în spatele lui Nicușor Dan cu un afiș al contracandidatului George Simion. Susținătorii lui Dan au reacționat imediat, considerând gestul o provocare.

Întrebat despre neînțelegerile publice cu Elena Lasconi, care l-a acuzat că i-ar fi cerut să se retragă din cursa prezidențială în favoarea lui Nicolae Ciucă — o afirmație pe care acesta o respinge categoric — candidatul și-a reafirmat dorința de a construi o alianță între candidații proeuropeni.

„Ați văzut totul public. Eu am spus un lucru, am văzut reacțiile celorlalți candidați prooccidentali. Peste două săptămâni să vedem unde suntem. Campania abia acum începe. Eu mențin ce am spus. Adică am spus tot timpul că a continua în direcția în care s-a făcut politică până acum este o direcție rea. Este una și mai rea direcția antioccidentală.

Dacă vom fi în situația în care eu să pot să influențez acest lucru, situația nefericită în care trebuie să alegem între cele două, eu voi alege răul în loc de mai rău. Ce am spus, rămâne valabil”, a mai precizat Nicușor Dan.