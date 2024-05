Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a început săptămâna aceasta emiterea noilor permise de pescuit comercial pentru locuitorii din rezervație. Aceste permise includ acum obligativitatea pescarilor de a raporta capturile de scrumbie, o specie de pește valoroasă din punct de vedere economic.

Guvernatorul Rezervației, Bogdan Bulete, a subliniat importanța noii măsuri de raportare a capturilor de scrumbie. El a menționat că, în trecut, capturile raportate de pescari pentru această specie erau adesea nule, ceea ce ridica probleme de gestionare a resurselor piscicole.

„De-a lungul timpului, am observat că, la specia scrumbie, figura un mare zero în dreptul capturii. (…) Începând din acest an, cota în total s-a menținut un pic crescută, dar vor avea o cotă separată din specia scrumbie. Nu mai acceptăm acest dublu limbaj în care noi pescuim și nu raportăm cantitățile extrase, pentru că e un lucru care se va întoarce împotriva lor,” a declarat Bulete.