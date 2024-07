Cei care vor să-și cumpere o locuință sau un teren se află într-o situație de-a dreptul dificilă. Prețurile din România au explodat, iar ratele băncilor sunt cele mai mari din UE.

Prețurile pentru o locuință au crescut masiv

Totuși, situația este diferită în Ungaria. Prețurile proprietăților, cu excepția capitalei Budapesta, sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În acest context, mulți români profită și se grăbesc să-și ia o casă sau teren.

De cele mai multe ori, o casă cu teren este vândută pentru prețuri de aproximativ 10.000 de euro. Suma este mult mai mică decât în România. Mai mult, unele anunțuri prezintă prețuri neîntâlnite în țara noastră.

De exemplu, un proprietar vinde o casă cu teren de 1.352 mp cu doar 2.800 de euro, ușor negociabil. Proprietatea se află la doi pași de România, foarte aproape de Vama Salonta, într-un orășel de graniță din Ungaria.

Într-un anunț publicat pe Facebook, proprietarul a scris că locuința este construită din văioagă, are 90 mp și necesită reparații, deoarece este nelocuită de 7 ani. Totodată, are apă, canalizare, curent și gaz în fața porții. Terenul are 1352 mp.

„Vând casă în orășelul Vésztő Ungaria la 37 km de la vama Salonta. Casa este construită din văioagă, are 90 mp și necesită reparații, deoarece este nelocuită de 7 ani. Apă, canalizare, curent și gaz în fața porții. Are un teren de 1352 mp. Prețul este 2.800 de euro, ușor negociabil. Se poate vedea oricând la următoarea adresă: Vésztő Attila utca 44”, a scris proprietarul pe un grup de Facebook.

Urmăritorilor nu le-a venit să creadă

Urmăritorilor nu le-a venit să creadă, iar reacțiile au fost destul de diverse. Unii s-au arătat neîncrezători. Alții s-au arătat interesați de chilipir. Nu au lipsit nici cei care s-au arătat nemulțumiți. Ei spun că imobilul trebuie renovat, iar prețul ar fi în realitate mai mare.

Aceste comentarii au fost rapid ironizate de ceilalți utilizatori, care au subliniat că astfel de oferte nu pot fi găsite nicăieri în România. O altă persoană a explicat că doar terenul ar costa 150.000 de euro în România.

Amintim că tot mai mulți români din vestul țării, Moldova sau Dobrogea sunt interesați de case aflate în Ungaria, la granița cu România.