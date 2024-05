Cei care au cont la bancă riscă să rămână fără bani. Noile escrocherii utilizează inteligența artificială (AI) pentru a reproduce vocile prietenilor, membrilor familiei sau colegilor de muncă.

Potrivit avertismentelor lansate de experții în securitate cibernetică, infractorii se folosesc acest lucru pentru a păcăli victimele să le transfere bani. Escrocii fac cereri „urgente” și pretind că ar o persoană cunoscută victimei. Amintim că inteligența artificială poate clona o voce după ce a auzit-o doar timp de câteva secunde.

Curtis Wilson, de la Synopsys Software Integrity Group, a explicat că trebuie să fim foarte precauți.

Potrivit expertului, trebuie să punem întrebările corecte în astfel de situații, pentru a verifica identitatea interlocutorului.

Mai mult, dacă apelul vine de la un număr necunoscut, este recomandat să apelăm număr corect al persoanei cunoscute pentru confirma.

„A fi conștient de această posibilitate este jumătate din luptă. Fiți atenți la ceea ce spun ei și încercați să cereți detalii. Dacă copilul tău spune că este cu un prieten, întreabă care prieten. Dacă un coleg vorbește despre „proiectul mare”, fă-l să confirme clientul etc. De obicei, acești escroci vor suna de la numere necunoscute și vor pretinde că și-au pierdut telefonul. Așa că încercați să sunați la numărul corect sau să-i contactați într-un mod diferit pentru a confirma”, a spus Curtis Wilson, conform The U.S. Sun.