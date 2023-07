Așadar, Denise Rifai urmează o dietă strictă, după care se ghidează în fiecare zi. De exemplu, aceasta nu pune sare în mâncare și nu consumă aproape niciodată băuturi carbogazoase.

Denise Rifai a renunțat la mai multe alimente pentru dieta sa

„Încerc să mănânc foarte curat, legume și carne, pește, un produs lactate pe zi, nu mai mult, că suntem femei și de la lactate reținem apă. Eu nu pun sare în mâncare absolut deloc. Doar condimentul, de la pui, de exemplu, sau de la pește. Legumele la grătar fără sare, salata fără sare. Condimentul de la carne – acolo nu fac rabat, dar nu pun eu sare extra.

Noi, ca femei, nu avem nevoie de sare în plus. Încerc să nu beau deloc carbogazos, rar beau, o dată pe lună, de regulă când e foarte cald simt nevoia de ceva carbogazos. Și de la acid reținem apă. Apa minerală are sare în ea, e complicat, eu nu consum așa ceva. Apa plată beau”, a declarat Denise Rifai, conform Ciao.

De asemenea, prezentatoarea a spus și că preferă apa plată, ceaiul sau limonada care nu au zahăr.

„Nu consum pentru că am observat că mi se umflă picioarele, de exemplu. Și mi se pare dizgrațios. Mai ales când am câte o filmare. Nu există. De ce să pun în mine produse care-mi fac rău? Mai dau și bani ca să–mi fac rău? Eu consum doar apă plată, beau cafea, îmi place ceaiul negru, dar nu beau și ceai, și cafea.

La o cafea beau și un pahar mare cu apă întotdeauna. Cafeaua deshidratează și atunci corpul trebuie hidratat. Iubesc limonada, dar și pe asta o fac fără zahăr, fără miere. Limonada în sine are carbohidrați, lămâia are zahăr, nu e că vai e acră… nu există așa ceva. Deci nu pun zahăr deloc”, a mai spus Denise Rifai.

Vedeta Kanal D nu mai acceptă aşa ceva

Anterior, vedeta Kanal D a vorbit despre concesiile pe care le-a făcut în relațiile sale și a spus, totodată, ce nu ar accepta niciodată de la partenerul său.

„Am făcut concesii, oamenii trebuie să facă concesii. Bărbatul se completează cu femeia, nu există om perfect. Am şi suferit. În dragoste nu am orgolii, îmi place să fac tot ceea ce ţine de mine să fie bine. Am o identitate foarte clară, ştiu cine sunt, dar am nevoie să fiu iubită, sunt foarte sensibilă în relaţia de cuplu.

De asemenea, pentru mine este foarte important ca partenerul meu să fie mai deştept decât mine, să fie un om pe care să-l admir, să-l respect. Dar trebuie să fiu centrul universului lui, am nevoie de atenţia şi de căldura lui, şi de generozitatea lui, iar aici nu mă refer la aspectul financiar.

Pentru mine este foarte important să mă pot baza pe bărbatul de lângă mine, să simt că mă protejează şi să ştiu că este partenerul meu în tot. Consider că rostul nostru este în cuplu şi e important să fim în complementaritate”, a spus ea în cadrul unui interviu pentru Viva!