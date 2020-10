Invitatul de marti, 3 noiembrie, in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata de Kanal D, va fi Viorel Catarama. Om de afaceri, nume cu greutate in politica romaneasca postdecembrista, aspirant la functia suprema in stat, implicat recent intr-un scandal care a cutremurat opinia publica, acesta se va afla fata in fata cu celebra jurnalista pentru a clarifica o serie de aspecte care l-au vizat direct si care au tinut primele pagini ale ziarelor de-a lungul timpului.

„Cum este sa fii bogat intr-o tara saraca?”, „Cati bani ati pierdut din cauza pandemiei?”, „De ce nu va voteaza romanii?”, „Cat costa o paine?” sunt doar cateva dintre intrebarile la care va trebui sa raspunda Viorel Catarama in interviul maraton, fata in fata cu Denise Rifai.

Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, un format internațional de succes, își propune să aducă în față publicului larg, sub lumina reflectoarelor, personalități din diverse domenii. Invitații emisiunii se vor dezvălui în față publicului într-un maraton complex al întrebărilor menite să facă lumina în ceea ce privește aspecte dintre cele mai diverse ale parcursului profesional, dar și personal al acestora.

Marțea trecută a fost invitat Marian Vanghelie

Surpriză neplăcută marți seara la Kanal D. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a făcut praf pur și simplu audiențele postului, prin prezența sa la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Ca la un semn, începutul emisiunii lui Denise Rifai a însemnat practic prăbușirea audiențelor pe publicului urban. Lumea nu a vut să-l vadă aproape deloc pe Marian Vanghelie. De la 6,6, ratingul a scăut veriginos. De trei ori mai mic. În primul sfert de oră al emisiunii, ratingul a fost de 2,7.

Ce a urmat nu a însemnat deloc o redresare. Și cei care s-au uitat la început la emisiune au decis să nu se mai uite. 2,1 rating pe următorul sfert de oră, iar după 23.30, ratingul a scăut sub 2. Vorbim despre 1,6 și 1,1. Pe final, emisiunea a scăzut și mai drastic. Sub 1 punct de rating.

Comparativ, conform cifrelor consultate de către Capital, concurența celor de la Kanal D a avut un final de zi mult mai bun. Cei de la ProTV au început cu 4,3 puncte de rating la ora 23.00, dar au început să scadă și ei. 3.6 și 3 pe următoarele intervale orare. Aproape de mieul nopții și ProTV a scăzut sub 2 rating.