Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Denise Rifai vorbește despre reacția USR după ce Iohannis l-a propus pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier al țării.

Totodată, ea a subliniat faptul că toate partidele politice sunt contra oricărei numiri, PSD-ul precizând că nu va vota un ”Guvern zero”, iar AUR subliind faptul că nu îl va susține niciodată pe Dacian Cioloș.

„Mda. Avem actiune. Incepe sa mi placa! Deci, liderii USR deja spun ca Iohannis face “smecherie politica” cu aceasta nominalizare. PSD spune ca nu vor vota Niciodata un “Guvern Zero”!. Iar liderii AUR spun clar ca nu vor vota niciodata Guvernul Ciolos. Doamne fereste!”, scrie Denise Rifai.

Prezentatoarea tv susține că România a ajuns să fie îngenuncheată de valul al patrulea al pandemiei, spitalele, dar și economia țării sunt la pământ, iar explozia de prețuri afectează cea mai mare parte din populație, iar cu toate acestea, politicienii din România au cu totul alte activități.

Denise Rifai a mai adăugat că deși situația în sine pare comică, aceasta afectează întrega țară, într-o situație fără precedent.

„Suntem intr-un val cumplit covid, spitalele sunt depasite, medicii la fel. Nu mai zic de economie in general si nu indraznesc sa ma gandesc ce iarna scumpa la propriu vom avea. Dar avem niste politicieni, sa ne traiasca! Ar fi comic, daca n ar fi atat de trist”, a mai adăugat aceasta.

Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș

De menționat este faptul că reacția lui Denise Rifai vine după ce luni, președintele Klaus Iohannis a decis să îl desemneze pe liderul USR Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru.

Șeful statului a declarat după consultările de la Cotroceni că pandemia, prețurile crescute la energie, dar și alte lucruri trebuie gestionate de un Guvern. Totodată, Iohannis mai declara că după toate propunerile primite, una singură a decis să o pună în practică și anume, Dacian Cioloș în funcția de premier.

„În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este foarte important să se gestioneze situația pandemică, creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri să nu crească celelalte prețuri. Este important să beneficiem de sumele mari din PNRR și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate.

Am reiterat importanța pregătirilor pentru situația de iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile importante pentru români, nu certurile politice. Formațiunile au venit cu diferite abordări, propuneri. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una, pe care o voi și pune în practică. Am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș”, declara Iohannis.