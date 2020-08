Într-o postare pe pagina de facebook, Denise Rifai se declară șocată de candidatura lui Dan Cristian Popescu, la primăria sectorului 2, din partea PSD-ului.

„Cristi, un tip de dreapta. Un om care a muncit mult in ultimii patru ani ca viceprimar al sectorului 2. Unicul candidat PNL care ar fi castigat Primaria Sectorului 2 si unicul candidat PNL care ar fi castigat in fapt o primarie.

Dar! Surpriza. La masa marilor negocieri, unicul candidat cu sanse reale de a castiga o primarie a fost debarcat de PNL. :))) Noi toti, cei care mancam politica pe paine si cunoastem in detaliu “bucataria interna” a PNL, am ramas cu gura cascata!

Asa cevaaa! Asa “decizie”, asa “strategie” de campanie a PNL”, scrie Denise Rifai.

Și Cristi a fost uimit

Totodată, fosta prezentatoare de la Realitatea PLUS consideră că și Cristian Popescu e „șocat” de promisiunile care i s-au făcut până acum și de decizie pe care a luat-o în final.

De asemenea, Denise Rifai consideră că Dan Cristian Popescu este alegerea corectă pentru Primăria Sectorului 2 și „va rămâne un tip de dreapta fain și muncitor”.

„Cu siguranta, socat a fost si Cristi, caruia i s-a promis pana in ultima secunda ca va fi candidatul PNL la primaria sectorului 2. Acum, in baza deciziei de azi a lui Cristi, pot doar sa l felicit si sa i tin pumnii!

Sunt sigura ca va castiga primaria sectorului 2! Merita! Si in plus, si PNL merita o lectie! Cat despre “noua” apartenenta politica, sigur Cristi va ramane un tip de dreapta, fain si muncitor! Asa e in viata. N-aduce anul, ce aduce Clipa”, mai scrie Rifai.

Reacția lui Denise Rifai survine la doar câteva minute după ce Dan Cristian Popescu și-a anunțat candidatura la alegerile de sectoare, susținut de PSD.

”Sunt susținut de către PSD”

„Cine știe sa facă bine si nu face, săvârșește un păcat” (Iacov 4.17)

Nu am intrat în politică pentru a lupta pentru o ideologie, ci pentru a face tot ce pot pentru cetățeni. Deoarece proiectele mele, propuse, discutate și susținute de către cetățenii sectorului 2 au fost călcate în picioare din rațiuni politice, am ales să continui lupta cum pot mai bine.

De astăzi sunt candidatul susținut de către PSD la Primăria sectorului 2 și cu sprijinul Primarului General, doamna Gabriela Firea voi implementa proiectele mele și vom schimba fața sectorului 2 în următorii patru ani.

Le mulțumesc celor de la Partidul Social Democrat pentru că au ales să formeze echipă cu cetățenii din acest sector. Și eu consider că, întotdeauna, oamenii trebuie să fie pe primul loc. Nu alianțele comerciale de partide!

Împreună cu voi va fi bine #Aca2ă!”, a scris Cristian Popescu pe Facebook.