Denise Rifai, lovitură dură pentru liberalii! Acești domni au probleme cu privitul în ochi

Denise Rifai a postat pe pagina de socializare un mesaj prin care spune că o parte din liberali nu sunt de acord cu faptul că PNL ar putea face o alianță cu PSD. Jurnalista a avut o reacție dură la adresa lor și i-a sfătuit să își cumpere picături de ochi și substanțe pentru desfundat urechi.

Jurnalista a continuat mesajul prin a le readuce aminte acestor liberali ce au făcut cei de la USR în ceea ce îi privește pe liberali, subliniind că este doar ”un mic rezumat al ultimelor săptămâni pentru Novicii și ÎnaltMoraliștii de la PNL care nu-și mai pot privi familiile în ochi”.

”Vai. A aparut in PNL tabara “novicilor”! Novicii care, desigur, au o mare probleme acum: anunta cu voce tremuranda ca nu vor mai putea sa si priveasca familiile in ochi daca PNL va merge in alianta cu PSD. Aoleu! Pai sa-si cumpere niste picaturi de ochi zic si, concomitent, niste substante pentru desfundat urechi. Cred ca domniile lor Nu au auzit corect ce tot urla fostii parteneri de alianta, domnii de la USR!

Eu simt nevoia unor mici Recapitulari pentru domnii de la pnl, acesti domni care au probleme cu privitul in ochi.

Deci – domnii de la USR, intrati in dezacord cu o decizie de demitere a unui ministru, au iesit de la guvernare si nu s au oprit aici! AU VOTAT MOTIUNEA DE CENZURA impotriva Guvernului PNL! Nu s-au oprit nici de data asta aici. Au aruncat cu acuzatii grave in toate partile: il acuza pe presedintele Iohannis ca vrea sa puna mana pe justitie si ca el i a obligat si invatat sa faca mari compromisuri in politica! Pe presedintele PNL, #FlorinCitu, din zombie politic nu l scot si spun cu nonsalanta ca e o gluma proasta ca el sa conduca viitorul executiv! Si mai nou, se ofera sa se puna la masa cu fostul lider PNL, Ludovic Orban, care anunta ca sprijina in toate formele, suspendarea presedintelui Iohannis. Acelasi USR, care asa cum am mai zis, au votat recent, impreuna cu AUR pentru suspendarea presedintelui Iohannis!

Acesta e doar un mic mic rezumat al ultimelor saptamani pentru Novicii si InaltMoralistii de la PNL care nu-si mai pot privi familiile in ochi!”, notează jurnalista pe pagina sa de Facebook.

”Domnii își caută loc în altă parte”

Jurnalista este de părere că liberalii care nu sunt de acord cu alianța între PNL și PSD își caută, de fapt, un loc în altă parte, fie la USR, fie printre cei care îl susțin pe Ludovic Orban.

”Eu inteleg asa: ca domnii isi cauta un loc in alta parte. Fie in randurile USR, fie in tabara Ludovic Orban. Si ar cam trebui sa le uram Mult Succes! Nu de alta, dar trebuie ajutati sa fie mai aproape de Valorile in care cred!

Ps. Eu daca as fi presedintele PNL i-as invita pe acesti domni, care nu se mai regasesc, la un #retreat la colegii pe care-i sustin cu atata daruire si apreciere! Nu de alta, dar am vazut ca meditatia e la moda zilele astea!”, mai pune Denise Rifai.