Clipe teribile în direct la Kanal D. Invitatul special al lui Denise Rifai, Cornel Dinu, a făcut-o pe Denise Rifai să lăcrimeze. Puţină lume ştie că cel supranumit Procurorul a refuzat o ofertă de un milion de mărci de la Bayern Munchen. Cornel Dinu a dezvăluit de ce a făcut o asemenea alegere.

Denise Rifai, emoţionată până la lacrimi

Denise Rifai a fost emoţionată până la lacrimi de răspunsul lui Cornel Dinu şi de explicaţiile Procurorului. “În niciun caz nu mi-a părut rău că am refuzat transferul la Bayern Munchen. Am bucuria că m-am născut într-o perioadă fantastică. Au fost lucruri plăcute şi neplăcute.

M-am considerat patriot şi legat de ţară şi de poporul meu. Când ni se cânta imnul, de fiecare dată ne dădeau lacrimile. Era vorba de şcoală, de vatră, de trăire”, a povestit Cornel Dinu.

Explicaţiile lui Cornel Dinu au emoţionat-o şi pe Denise Rifai. “M-aţi emoţionat şi pe mine. Aproape că mi-au dat lacrimile când aţi vorbit despre patriotism şi naţională”, a fost replica lui Denise Rifai.

Cornel Dinu, răspuns direct pentru Denise Rifai

De asemenea, Denise Rifai a fost uimită de faptul că Procurorul nu se consuderă cel mai mare fotbalist din istoria lui Dinamo, deşi practic s-a confruntat cu istoria câinilor roşii.

“Nu. In niciun caz. Mi-a plăcut mult şi poezia. Nu cerceta aceste legi că eşti nebun dacă le înţelegi. Am un palmares unic. Sunt singurul fotbalist român care a trecut prin toate posturile. Jucător, căpitan la Dinmă, la naţională, secretar de stat la MTS, preşedinte la Dinamo. Din 98 până în 2003 am fost şi antrenor”, a explicat Cornel Dinu.

Cornel Dinu se confruntă practic cu Dinamo. S-a născut în 1948, exact când a fost înfiinţată Dinamo şi toată cariera şi-a petrecut-o în Ştefan cel Mare. A venit în 1966 de la Metalul Târgovişte şi a jucat pentru câini până în 1983. 454 de meciuri, record pentru România, a jucat Dinu la Dinamo şi a marcat 53 de goluri.