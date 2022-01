Denise Rifai a rămas fără cuvinte! Informația la care nu se aștepta niciodată: M-am drogat foarte mult timp

Ultimul invitat al lui Denise Rifai a fost nimeni altul decât Connect-R, artistul care a povestit că a fost dependent de droguri. Cu toate că spune că prin consumul de cocaină putea duce mai multe concerte fără să simtă lipsa acută de oboseală, Connect-R a precizat că la un moment dat a simțit că îl dor organele și a renunțat.

Potrivit artistului, nu i-a fost greu atunci când s-a lăsat de droguri deoarece a făcut terapie de grup. El, împreună cu alți cinci prieteni, au decis să pună capăt consumului de cocaină.

”M-am drogat foarte mult timp, din 2009, până în 2014/2015. Am dat la un moment dat de cocaină, care a fost o îmbinare a unei stări de extaz extraordinară cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală. Noi alergam foarte mult, aveam şi nouă concerte într-o săptămână, eram foarte obosiţi. Când trăgeam câte o linie de cocaină, eram forţă până dimineaţă.

Mi-am dat seama că sistemul imunitar se cam slăbeşte şi ar trebui să renunţ. O făceam la modul constant, cred că zilnic. Efectiv, mă dureau organele. Dimineaţa simţeam o răceală, o transpiraţie pe piept, dar şi palpitaţii puternice. În momentul ăla, am zis gata, nu mai există aşa ceva.

Nu a fost greu când m-am lăsat, noi am făcut terapie în grup, fără să mergem undeva. Eram un grup, care făceam acelaşi lucru constant. Toţi şase am spus stop”, a declarat Connect-R în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Connect-R a fost rușinat cu etnia lui pe vremea copilăriei

De asemenea, artistul a mai povestit că atunci când era copil a existat un moment în care i-a fost rușine de faptul că este de etnie rromă, chiar dacă acum lucrurile s-au schimbat complet în această privință.

”O singură dată mi-a fost ruşine cu familia mea. Pentru că veneam de afară, unde eram făcut ţigan. Am venit acasă şi am întrebat-o pe mama mea, iar ea mi-a spus că nu sunt ţigan, că sunt român. Iar eu mă duceam afară, ca fraierul, şi spuneam că nu sunt ţigan, că am vorbit cu mama.

După care am crescut şi am realizat, da, sunt ţigan, dar tot mic eram şi nu realizam adevărul la nivel profund, că nu e nicio problemă în a fi ţigan.

Într-adevăr, mi-a fost ruşine. Simţeam repulsie faţă de toată treaba asta, ţin minte că, la un moment dat, am luat o perie de sârmă şi mă frecam, să văd dacă iese treaba asta, să acopăr, să nu observe lumea că sunt ţigan”, a mai spus artistul în emisiunea lui Denise Rifai.