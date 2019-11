Ilan Laufer a decis să demisioneze din PSD. Acesta a fost ministru al IMM-urilor în perioada guvernului Tudose. Supărarea acestuia este legată de felul în care a fost schimbată conducerea partidului.

„Stimati membrii si simpatizanti PSD, stimati colegi. Doresc sa va multumesc pe aceasta cale fiecaruia dintre dumneavoastra in parte pentru increderea investita in mine si tot sprijinul acordat.Ma simt onorat si va sunt profund recunascator.

La fel ca multi dintre dvs, si eu imi doresc o reforma adevarata, reala si serioasa in PSD. Din pacate “la vremuri noi, tot noi “, iar REFORMA din PSD a inceput cu un “CEX paralel” si s-a incheiat cu un blitzkrieg pentru preluarea puterii in partid.

La “CEX-ul paralel” s-au decis rezultatele CEX-ului de ieri si al “congresului de maine”.

In viziunea mea si nu numai, “lupta” pentru reforma PSD-ului din interior a fost omorata inca din fasa. In aceste conditii, azi am decis sa parasesc Partidul Social Democrat, implicit sa renunt si la calitatea de membru al acestuia”, a scris Ilan Laufer pe Facebook.

