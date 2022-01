Prezentatoarea Ramona Solomon de la Realitatea TV a anunțat într-o postare pe contul ei de socializare că a decis să se despartă de postul pentru care a lucrat timp de 20 de ani. Jurnalista a scris că astăzi este ultima zi la postul Realitatea și are emoții „ca-n prima zi”.

În postarea sa, Ramona Solomon nu a dezvăluit motivele pentru care pleacă de la acest post de televiziune, dar a ținut să le mulțumească telespectatorilor și le-a transmis că rămân pe mâini bune.

„Ca la 20 de ani, după 20 de ani, dar cu aceleași emoții ca-n prima zi. Vă mulțumesc și vă iubesc. Vremea se schimbă, rămâneți pe mâini bune #ultimazi #realitateatv #pecurand”, a spus prezentatoarea într-o postare pe Facebook.

Cum și-a început cariera în televiziune?

Ramona Solomon a început cariera în televiziune încă de pe băncile facultății. În anul 2002 aceasta mărturisește că s-a angajat la Realitatea TV, unde a început ca prezentatoare a știrilor de noapte. În plus, a avut o colaborare un an mai târziu și cu „The Money Channel”, unde prezenta rubrica meteo.

„Am început să lucrez în televiziune din anul II de facultate, când fiecare încerca să mai câștige o pâine ca să-și poată permite luxul de a trăi decent ca student. Îmi amintesc cum încercam să împac prezențele la cursuri cu prezentarea jurnalelor de știri.

S-a angajat la Realitatea în 2002

În ianuarie 2002 am reușit, în urma unei probe, să mă angajez la Realitatea TV. Am început cu prezentarea știrilor de noapte din hală de la Republica. A fost o perioadă nebună. Dimineața mă urcam în mașină și fugeam în Craiova, iar seara, târziu mă întorceam în București pentru jurnalele de noapte. A fost un an de goană între 2 orașe, foarte obositor, dar plin de momente memorabile.

În 2003, am început ca editor voce și apoi o colaborare fructuoasă cu The Money Channel, ca prezentator la Meteo. Fuga între montajul Realității și studioul The Money Channel a fost un alt moment pe care nu-l pot uita.

Și iată că tot alergând, am reușit să prind 9 ani alături de Realitatea TV și sper să-l prind și pe-al 10-lea și tot pe-atât de-aici încolo, de ce nu? Cum bine a zis Goethe: „Pentru orice realizare, primul pas este curajul”, descria în urmă cu ceva ani Ramona Solomon cariera sa în televiziune.