„Preluarea rolului de partener este probabil cea mai importantă reușită a unei cariere în servicii profesionale și de aceea sunt foarte mândru de colegii mei care tocmai au fost promovați. Ei au avut o contribuție personală semnificativă la construirea unei părți a businessului nostru prin angajamentul lor total față de clienții și față de colegii noștri, sprijinindu-i și pe unii, și pe ceilalți să se dezvolte și să exceleze. Privesc promovarea colegilor mei ca pe un cadou pe care ni-l facem cu ocazia aniversării a 175 de ani de existență a Deloitte, cea mai veche firmă de servicii profesionale din lume,” a spus Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Raluca Bâldea, care a devenit acum Partener Servicii Fiscale în cadrul departamentului de Taxe Indirecte al Deloitte România, are 13 ani de experiență în domeniul fiscal. Ea s-a alăturat Deloitte în 2013 și, de atunci, s-a specializat în TVA. Oferind consultanță în chestiuni sofisticate de TVA pentru companii din toate domeniile, Raluca s-a concentrat în ultimii ani pe sectoarele producție, imobiliar și energie. În plus, din 2018 a preluat rolul de coordonator al echipei de consultanți în domeniul taxelor vamale și al accizelor, iar în 2019 a devenit coordonatorul Departamentului de Taxe din cadrul biroului regional al Deloitte din Timișoara. Raluca este membru al Camerei Consultanților Fiscali din România, expert fiscal înregistrat la instanțele de judecată naționale și are un Executive MBA de la Universitatea din Viena.

Bogdan Barbu, promovat Partener Servicii Fiscale, este specializat în prețuri de transfer și fiscalitate internațională și este liderul grupului de servicii de consultanță dedicat sectorului produselor industriale din cadrul Deloitte România. El s-a alăturat Deloitte după ce a absolvit studiile universitare, în 2008, fiind implicat în numeroase proiecte de consultanță fiscală și procese de soluționare a disputelor, cu predilecție în domeniul prețurilor de transfer, lucrând cu companii românești și multinaționale din toate domeniile, în special din sectorul produselor industriale și de consum. Din 2019, este și coordonatorul Departamentului de Taxe din cadrul biroului regional al Deloitte din Cluj-Napoca. Bogdan este licențiat în afaceri internaționale și are un master în același domeniu. De asemenea, deține un Certificat în Prețuri de Transfer emis de Chartered Institute of Taxation din Londra și este consultant fiscal autorizat, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Simina Mut este acum Partener în cadrul Reff & Asociații și coordonează pentru Europa Centrală echipele de consultanță în management juridic și de Legal Managed Services, al căror rol este să sprijine departamentele juridice în demersul de transformare digitală, de îmbunătățire a eficienței prin utilizarea soluțiilor tehnologice și prin optimizarea proceselor. Simina continuă să conducă și Centrul Global de Excelență Deloitte Legal, o echipă globală aflată la București care oferă soluții atât pentru clienții, cât și pentru profesioniștii Deloitte din toată lumea, printre care se numără soluțiile create în cadrul parteneriatului cu UiPath. Simina este un avocat experimentat în tranzacții bancare și a coordonat implementarea la nivel global a unor proiecte inovatoare pentru rețeaua Deloitte Legal, în domenii precum excelență operațională, design de modele operaționale, centralizarea serviciilor, soluții tehnologice dedicate domeniul juridic și strategie digitală. Ea s-a alăturat Deloitte când era absolventă. A studiat drept internațional și comparat în Cluj-Napoca, Paris și Geneva și deține certificări în drept comparat și transnațional.

