Conferința Europeană Blockchance de la Hamburg are scopul de a aduce în dezbatere și de a prezenta cele mai inovatoare proiecte cu tehnologii bazate pe blockchain. Aici vorbim despre criptomonede, active virtuale de tipul NFT-urilor, tehnologii verzi și zeci de investitori interesați de cele mai noi apariții din domeniu. Pe scenă, ca speakeri, au urcat personalități importante din domeniu, precum Justin Sun, fondator al Tron, Michael Saylor, fondator și CEO MicroStrategy și Joseph Lubin, co-fondator al proiectului Ethereum. O singură echipă românească a fost prezentă la convenție: Degethal.

Degethal este un proiect care își propune crearea unui ecosistem digital pentru plăți securizate atât pentru activele digitale ale utilizatorilor (criptomonede) cât și pentru banii fiat (termen folosit pentru a face referire la sistemul tradițional de plăți/tranzacții bazat pe monede emise de guvernele centrale). Pe scurt, într-o simplă aplicație de private banking, clienții Degethal își pot îmbina portofelul virtual de criptomonede/tokenuri cu cel care păstrează banii fiat.

Ce diferențiază Degethal de alte proiecte din zona cripto? „Multitudinea de soluții integrate în aceeași aplicație prin care oferim posibilitatea de a deschide un cont bancar în mai puțin de un minut, acces instant la celelalte conturi bancare ale utilizatorilor, tranzacționarea criptomonedelor în doar 3 clickuri, cât și alte opțiuni complexe care cu ajutorul inteligenței artificiale sunt transformate în simpli pași”, ne explică Antonio Enache, Head of Marketing pentru Degethal.

Cel mai nou startup românesc din zona cripto/DeFi

În mai puțin de 3 luni de zile echipa Degehetal s-a format și a pus pe picioare aplicația demo pe care au prezentat-o la Conferința Europeană Blockchance. „A fost un eveniment wow, am avut un feedback extraordinar de bun din partea VC-urilor (n.r. Venture Capitalists, investitori) și din partea oamenilor prezenți aici. Am primit feedback pozitiv despre ceea ce dezvoltăm în prezent, dar și suport pentru proiectele viitoare. S-au creat foarte multe conexiuni noi, am purtat discuții și negocieri cu o serie de fonduri de investiții din America Latină și din Asia. De asemenea, sunt și câteva parteneriate foarte interesante ce s-au încheiat aici, despre care urmează să aflați în scurt timp”, ne-a transmis CEO-ul Degethal, Alin George Luca.

Degethal își propune să integreze într-o singură platformă un portofel și un sistem de plăți digitale, opțiunea de a deschide conturi IBAN și de a face plăți rapide, carduri de debit fizice cât și virtuale, exchange, soluții DeFi și private banking. „Tehnologia blockchain ne oferă o fereastră către viitor. Astfel, Degethal își propune să digitalizeze zona de finanțe clasică și să facă o legătură rapidă și sigură cu lumea de finanțe descentralizată prin integrarea acestei tehnologii”, completează Antonio Enache.

Alin George Luca și Antonio Enache au prezentat, ca speakeri, proiectul Degethal, care a primit un feedback pozitiv din partea audienței. A fost privit ca un proiect revoluționar și îndrăzneț, dat fiind faptul că își propune să realizeze o punte între 2 lumi complet diferite: zona de cripto/DeFi și fintech.

România, o piață bună pentru tehnologia blockchain

„Piața din România este una foarte interesantă. Din ce în ce mai mulți oameni sunt devoratori ai tehnologiilor, dar ceea ce lipsește de pe piață este ușurința de interacțiune cu aceste noi tehnologii. Scopul nostru este de a converti cât mai mulți utilizatori către lumea crypto și fintech, oferind o soluție simplă de gestionare a portofelului digital”, conchide Antonio Enache.

Degethal urmează să finalizeze a doua rundă de finanțare care se va încheia cu listarea tokenului propriu pe una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare din lume. Următorul pas o să fie lansarea platformei de plăți.