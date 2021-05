Un fost consilier al preşedintelui american Donald Trump este de părere că o lovitură de stat, aşa cum a avut loc în Myanmar, ar trebui să se întample şi în Statele Unite.

Declaraţia uluitoare îi aparţine lui Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naţională la Casa Albă.

Flynn a fost prezent, weekend-ul trecut, la o întrunire QAnon care a avut loc la Dallas şi a fost unul dintre principalii vorbitori.

La un moment dat, el a fost întrebat din public: “De ce ceea ce s-a întâmplat în Myanmar nu se poate petrece și aici?” Întrebarea participantului la conferinţă a primit imediat un ropot de aplauze şi urale, scrie Business Insider.

Here is the video of former national security advisor Michael Flynn saying that he thinks a coup like the coup in Myanmar should happen in the US. pic.twitter.com/7mGYjfXg18

— Mamie 😌 (@MC_Hyperbole) May 30, 2021