Declarații incredibile! Președintele Consiliului Concurenţei nu știe de ce aveam preţuri aşa de mari la benzină

În prezent, în Bulgaria sunt cele mai mici preţuri la benzină din UE, urmată de România, iar, la motorină, România se află în a doua parte a clasamentului, sub media europeană, conform preşedintelui Consiliului Concurenţei.

Oficialul i-a răspuns senatorului ALDE Daniel Zamfir, care a afirmat că nu i se pare normal ca românii să plătească mai mult pentru benzină şi motorină decât bulgarii, în condiţiile în care 30% din acestă producţie provine din intern în România.

„Pe logica mea, problema la noi este că am o firmă foarte mare. La ei e mai rău, că au o firmă şi mai mare. Lukoil-ul este mai mare decât este Petromul la noi. Vă dau dreptate, că nu am o explicaţie. Sper să o am într-o lună de zile (n.red. - în ianuarie) şi să venim cu vreo propunere”, a precizat Chiriţoiu, potrivit ZDI.ro.

Mai exact, în cursul audierilor, Chiriţoiu a precizat că OMV Petrom are o cotă de aproximativ 50% din piaţa de carburanţi, iar toate celelalte companii îşi stabilesc preţurile în funcţie de preţurile acestuia, fără să existe o înţelegere propriu zisă.

În plus, în cursul lunii octombrie, oficialul de la Autoritatea de Concurenţă a confirmat că reprezentanţii Consiliului şi cei ai Ministerului Finanţelor Publice au început să studieze, dacă poate fi plafonat preţul la carburanţi pentru o anumită perioadă. În prezent, Consiliul Concurenţei analizează piaţa carburanţilor. În acest context, Zamfir i-a cerut preşedintelui Consiliului Concurenţei ca, la începutul lunii februarie, să vină în Parlament cu rezultatele analizei privind piaţa carburanţilor şi piaţa bancară. „Noi punem întrebări sectorial. Adică cerem date”, i-a răspuns Chiriţoiu, după câteva momente de pauză.

De asemenea, preşedintele Autorităţii de Concurenţă subliniază că dacă Autoritatea este minţită, chiar şi companiile mari sunt sancţionate, reamintind sancţiunea aplicată Raiffeisen Bank, care a minţit într-o scrisoare către instituţie.

„Domnul preşedinte, la începutul lui februarie, vrem raportul pe carburanţi şi celelalte acţiuni la celelalte bănci în legătură cu practicile înşelătoare”, a insistat ulterior Zamfir. De această dată, Chiriţoiu nu a tăcut.