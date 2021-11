Pensiile și salariile din România ar putea fi majorate în curând, spune prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu. După o nouă rundă de negocieri cu PNL și UDMR pe marginea programului de guvernare, acesta a declarat că social-democrații au propus mai multe măsuri pentru creșterea veniturilor statului astfel încât să fie bani pentru creșterea pensiilor și a salariilor.

Totodată, el a vorbit și despre modul în care se va realiza această creștere, dar și de unde vor veni banii. Mai exact, PSD propune taxarea luxului. Astfel, persoanele care vor dori anumite lucruri pe care nu oricine și le poate permite, cum ar fi un iaht, vor plăti în plus.

Sorin Grindeanu a mai subliniat faptul că a doua propunere pentru creșterea veniturilor statului o reprezintă rata de colectare, în contextul în care România are cea mai mică rată de colectare din UE.

În acest context, el susține că este nevoie de experți străini, așa cum s-a întâmplat și în Bulgaria pentru a rezolva situația.

De unde va face Guvernul rost de bani pentru pensii

„Dorim să creștem salariul minim și pensiile. Pentru asta am venit azi cu propuneri pentru a crește veniturile statului. Prima ar fi cea legat de taxarea luxului, daca il putem numi asa. Vrei iaht, platesti in plus. Nu este o impunere, este o intentie exprimata.

Doi: Romania are cea mai mica rata de colectare la nivelul UE, este absolut necesar sa rezolvam. Putem aplica solutia aplicata de Bulgaria, au adus experti straini si a crescut rapid rata de colectare”, a spus acesta.

El a mai adăugat că o a treia prioritate o reprezintă un efort național pentru combaterea evaziunii fiscale, în contextul în care, în opinia sa este inadmisibil ca anumite produse cumpărate de stat să fie nefolosite, iar contrabanda cu ele să continue.

Acesta a mai subliniat faptul că social democrații nu sunt de acord cu eliminarea facilitatilor pentru cercetare, IT si constructii. Potrivit acestuia, „impactul acestor ramuri care au tinut economia Romaniei ar fi unul care nu ar da cu plus”.

„Trei: e nevoie de un efort national pentru combaterea evaziunii fiscale, e inadmisibil ca scannerele cumparate de stat stau nefolosite iar contrabanda este in floare. Patru: nu suntem de acord cu eliminarea facilitatilor pentru cercetare, IT si constructii, impactul acestor ramuri care au tinut economia Romaniei ar fi unul care nu ar da cu plus. A ramas ca discutiile ulteriore sa detaliem aceste puncte. Nu a fost inchis subiectul”, a declarat Grindeanu.