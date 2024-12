Negociatorii așteaptă informațiile esențiale de la Ministerul Finanțelor, inclusiv schița Legii Bugetului, pentru a propune măsuri sustenabile cu privire la taxe. Finalizarea programului de guvernare este preconizată înainte de Crăciun, urmând consultările de la Cotroceni și votul în Parlament.

Potrivit declarațiilor unui reprezentant PSD, Adrian Țuțuianu, discuțiile din comisie au fost caracterizate ca fiind exploratorii. El a explicat că fiecare partid a prezentat poziții preliminare pe diverse teme și s-au format nouă grupuri de lucru care vor analiza punctele comune și diferențele din programele de guvernare ale partidelor.

Procesul de negociere implică 10 comisii mixte care discută capitolele programului de guvernare pe fiecare domeniu.

Țuțuianu a detaliat că în cadrul grupurilor de lucru participă specialiști desemnați de fiecare partid, iar aceștia vor prezenta propuneri concrete pentru programul de guvernare. Deocamdată, nu s-au luat decizii finale, iar discuțiile continuă atât în plenul comisiei tehnice, cât și în grupurile de lucru.

