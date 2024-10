Recent, în Parlamentul României a fost dezbătut și aprobat un proiect de lege important, PL-x 570/2024, care vizează scutirea pensionarilor de la plata debitelor provenite din recalcularea pensiilor.

Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a subliniat importanța acestui act normativ, care vine în sprijinul vârstnicilor afectați de posibile erori în procesul de recalculare a pensiilor.

Legea 125/2014, aflată deja în vigoare, stabilea scutirea de la plata unor debite pentru pensionarii care, în urma unor calcule greșite, ar fi trebuit să restituie anumite sume către stat. Noua lege, PL-x 570/2024, reprezintă o modificare și completare a acestei legislații, cu scopul de a acoperi noile situații ce pot apărea în urma recalculării pensiilor conform Legii 360/2023.

Pensionarul nu are absolut nicio vină, noi considerăm că aceste potențiale debite care vor apărea în viitor trebuie să fie scutite la plată, iar pensionarul să nu plătească niciun ban în urma acestei reglări”, a declarat Daniel Baciu, șeful CNPP.

Procesul de recalculare a pensiilor, care se desfășoară într-un ritm accelerat, poate duce la erori, fie în plus, fie în minus, în determinarea sumelor cuvenite pensionarilor.

Conform noului cadru legal, dacă pensionarii primesc din greșeală sume mai mari decât cele cuvenite, nu vor fi obligați să le returneze.

Astfel, legea îi protejează pe aceștia de eventualele datorii cauzate de erori administrative care nu le sunt imputabile.

„Nu îi dă înapoi pentru că, în urma revizuirii acestei decizii de pensii, și vreau să vă spun că aceste revizuiri se poate constata că oamenii vor putea primi sume chiar în plus, aceste revizuiri pot fi făcute în plus sau în minus.

Daniel Baciu a explicat că pensionarii nu ar trebui să fie responsabili pentru greșelile din sistemul de recalculare, care pot apărea din cauza volumului mare de date procesate într-un timp scurt.

Acest proiect de lege vine să corecteze astfel de posibile „dereglaje”, menționând că „pensionarii nu au nicio vină” și că „nu trebuie să plătească aceste sume” în cazul în care recalculările conduc la debite necuvenite.

Procesul de recalculare a pensiilor este unul complex, iar greșelile pot apărea în mod inevitabil.

Măsura este una de protecție socială, asigurând că pensionarii nu vor fi împovărați financiar în urma unor erori tehnice sau administrative, fiind deja în procedură parlamentară.

După aprobarea constituționalității, legea urmează să fie promulgată de către președintele României și publicată în Monitorul Oficial, moment în care va intra în vigoare.

„Tocmai din această cauză noi, cei de la CNPP, am informat Ministerul Muncii și am găsit deschidere pentru că am spus că, în urma acestui proces, dat fiind că volumul este foarte mare, s-a lucrat într-un ritm alert.

Este posibil să avem aceste mici dereglaje și se impunea acest act normativ pentru că pensionarii nu au nicio vină și ei nu trebuie să plătească aceste sume. S-a finalizat, prin acest act normativ, care acum e încă în procedură parlamentară.

E un termen de trei zile privind constituționalitatea acestuia, urmează să meargă la promulgare la președintele României, iar ulterior să fie publicat în Monitorul Oficial”, continuă Daniel Baciu.