La data de 10 ianuarie 2025, Curtea Constituțională a României (CCR) a primit o cerere semnificativă din partea avocaților lui Călin Georgescu, o acțiune care marchează un moment important în contextul actual al țării.

Pe lângă această cerere, CCR a anunțat că alte solicitări, petiții sau documente pot fi depuse prin poștă sau prin poșta electronică, deschizând astfel un canal de comunicare esențial pentru toți cei care doresc să intervină legal în fața instanței supreme a Constituției.

Călin Georgescu a subliniat într-un mesaj pe rețelele sociale că vineri, 10 ianuarie, la ora 10:00, un grup de avocați „curajoși”, care împărtășesc același angajament al cetățenilor care protestează zilnic în stradă, se vor prezenta la CCR pentru a solicita revizuirea unei decizii ce a fost considerată de mulți drept o sursă de haos în România.

Acesta a descris acest moment ca pe o oportunitate de a demonstra unitatea și hotărârea poporului român în fața provocărilor legale și politice.

El a apelat la români să își adune semnăturile pentru a scrie „istorie” și pentru a restabili legalitatea turului 2 al unui proces electoral, despre care Georgescu susține că a fost afectat de o decizie abuzivă.

În mesajul său, Georgescu a îndemnat cetățenii să ia atitudine și să își exprime opinia într-un mod demn și pașnic, subliniind importanța de a nu rămâne doar spectatori în fața evenimentelor politice.

Avocata președintelui ales, Călin Georgescu, Marina Alexandru, s-a alăturat protestului din fața Curții Constituționale a României (CCR), unde românii își exprimă nemulțumirea față de situația politică actuală.

Aceasta a cerut parlamentului să-și îndeplinească rolul de a restabili ordinea constituțională și de a elimina haosul în care consideră că a fost aruncată țara.

În declarațiile sale, avocata a subliniat că România nu are un președinte validat, ci doar un cetățean care ocupă scaunul prezidențial, iar guvernul actual este, în opinia sa, ilegitim. Marina Alexandru a insistat asupra importanței ca alegerile prezidențiale să decurgă conform legii și a criticat intervenția CCR care a dus la anularea turului 2 al scrutinului.

Ea a adăugat că nu ar fi fost niciun fel de problemă dacă alegerile ar fi fost lăsate să se desfășoare în mod normal, începând cu validarea turului întâi.

Marina Alexandru a explicat că în această perioadă, singura instituție legală rămasă este Parlamentul, apelând la parlamentarii din România să își îndeplinească responsabilitățile și să restabilească legalitatea în țară.

Avocata a subliniat și faptul că parlamentarii, inclusiv cei din AUR, s-au alăturat protestului, arătându-se solidari cu cerințele protestatarilor. Ea a cerut ca aceștia să ia măsuri imediate pentru a restabili ordinea constituțională și a reda încrederea cetățenilor în procesul democratic.

„Sper că judecătorii de la CCR să înțeleagă gravitatea situației în care au aruncat România și poporul român. Nu s-ar fi întâmplat nimic din toate acestea dacă lăsau alegerile prezidențiale sa decurgă în mod normal, așa cum au validat turul 1 de scrutin.

Sunt mailurile blocate datorită miilor de mailuri trimise pentru că oamenii cer să intrăm în legalitate și să se reia turul 2.

Am primit numărul de înregistrare a cererilor. Am cerut să se ia în calcul atât cererea de revizuire a lui Călin Georgescu, cât și toate cererile de revizuire care au fost depuse pentru reluarea turului 2 al prezidențialelor de acolo de unde ilegal au fost întrerupte. Toate notificarile oamenilor, toate vor fi luate în parte, vor fi opisate și depuse aici”, a spus avocata lui Călin Georgescu, Marina Alexandru, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Întrebată cum vede faptul că parlamentarii AUR se alătură protestului, aceasta a replicat: „Parlamentarii să-și facă datoria pe care o au pentru că, la momentul acesta, este singurul organism legal pe care-l avem. Domnilor parlamentari, mergeți să vă faceți datoria. Ideea e în felul următor: instituția prezidențială e descoperită. Avem un cetățean, nu mai este președinte. Nu avem președinte învestit, avem un cetățean care ocupă scaunul prezidențial și un guvern ilegitim.”