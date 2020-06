O analiză raportat la afirmația potrivit căreia se va lua o decizie cu privire la majorarea pensiilor doar după ce se va știi cum sunt încasările la buget după primele sase luni. Spun din start că afirmația este de-a dreptul ipocrită și manipulatoare din cel puțin trei puncte de vedere:

1. Banii pentru majorarea pensiilor au fost prevăzuti in legea bugetului asigurarilor de stat, lege adoptata prin Asumarea Raspunderii. Când alegi calea de Asumare a Răspunderii (am scris intenționat cu majuscule să accentuăm realitatea așa cum este ea) îți asumi tot ce ai prins in buget, bun sau rău.

Cu alte cuvinte, nu altcineva decât Guvernul și-a asumat majorarea punctului de pensie cu 40%, nelăsând Parlamentului dar și altor instituții participarea la dezbateri si decizie. Amintesc faptul ca Legea nr. 6/2020 este o lege promulgata de Presedintele României. La aceasta adaug si rectificarea bugetara facută în aprilie 2020 care păstreaza in buget majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie. Prin rectificare și păstrarea acestei alocări, se intelege o noua asumare asupra acestui demers.

2. Legea pensiilor care prevede majorarea punctului de pensie cu 40% este o lege promulgată, astfel că o decizie a fost deja luata la adoptarea si promulgarea legii si întărită cum am aratat la punctul 1.

3. Ajungand la ipocrizia afirmatiei potrivit căreia Guvernul asteapta sa vada cum sunt încasările pe primele sase luni, haideti sa spunem adevarul: Anul 2020 a început pe deficit. Pentru prima dată în 15 ani bugetul general consolidat a înregistrat un deficit încă din prima lună a anului. Dacă am lua de bună afirmatia la care m-am referit, nu ar fi trebuit introdusă nici o cheltuiala noua, pentru că, nu-i așa? sunt probleme la veniturile bugetare.

Dar, ce sa vezi? După ce că se ajunsese cu un deficit de 18 miliarde lei la luna martie 2020 (1,67% din PIB), prin rectificarea din aprilie 2020 se introduc cheltuieli noi, iar deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat creste cu peste 6 miliarde lei.

Nu discut oportunitatea cheltuielilor suplimentare ci discut principiul în raport cu încasările bugetare.

Cresterea cheltuielilor bugetare a fost facută prin decizie politică, asumata prin ordonanța de rectificare, neinvocându-se nici o clipă situatia încasărilor bugetare care sa permită realizarea acestor cheltuieli. Mai mult, cresterea cheltuielilor bugetare s-a facut pe seama cresterii deficitului public anual de la 3,6% din PIB la 6,7% din PIB. Deficit aproape dublu.

Asta înseamnă că rezolvarea deficitului se face pe datorie, fapt asumat de guvern. Somajul tehnic, masurile de reinsertie, tot ce vine pe asistenta sociala suplimentar se face pe datorie, pe împrumut.

Și totuși nimeni nu a comentat, nimeni nu a invocat falimentul bugetar, desi deficitul nou creat este de trei ori mai mare decât costul deficitului creat de majorarea punctului de pensie.

Si iată cum asistam la un dublu standard, la un dublu limbaj, la o ipocrizie politică și nu numai fără precedent, în care ni se explică cât de toxică ar fi majorarea pensiilor care impacteaza 5 milioane de persoane, în timp ce am crescut deficitul cu 32,5 miliarde lei pe măsuri al căror impact este anulat de perioada imediat urmatoare aplicarii ajutorului.

Adică se rămâne cu datoria, iar stimulul nu se vede in economie si nu are efect de rundă a doua să intoarcă din bani către buget. Iar aici puteti observa singuri:cei care au primit somaj tehnic nu sunt mai consolidati, nu au o stabilitate financiară mai mare ci din contră, este din start mai mică cu 25%.

Decizia despre majorarea pensiilor este luată prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, legea spune că trebuie majorate pensiile. Şi aici nu mai poţi sta să vezi cum merge economia, să mai stai o lună. E foarte târziu să iei decizii în septembrie.

Deja, dacă nu vrei să le dai, stabileşti azi că nu le dai. Îți asumi, decontezi politic, asta e. Nu poti vinde gogoși, v-am explicat mai sus de ce.

Dar dacă vrei să dai pensiile, faci strategia de compensare cu venituri ca să nu faci cheltuiala doar pe datorie şi dai majorarea de pensii.

Venituri excedentare nu sunt. Si nici nu vor fi multi ani de aici inainte. Să le invoci, înseamnă doar sa minți sau sa vrei sa păcălești. Tot ce poti face este sa diminuezi deficitele.

Dar asta e alta poveste si nu are legătură directă cu pensiile. Pentru că am mai spus, deficitul nu este creat de pensii ci de lipsa veniturilor din contribuții. Așa că preocupa-te de venituri și nu mai vărsa lacrimi de crocodil pe tema pensiilor si a eternului „n-am”!

Mulțumesc!