PNL, PSD și UDMR se reunesc luni, 21 noiembrie, într-o ședință a coaliției de guvernare pentru a decide cum se vor majora pensiile și ce ajutoare se vor acorda românilor vulnerabili pentru perioada iernii.

Liberalii doresc o indexare nediferenţiată a punctului de pensie cu 15% cu un impact bugetar de 18 miliarde de lei, pe când PSD vrea o creștere diferențiată a veniturilor pensionarilor. PNL a convocat o ședința a BPN pentru marți, 22 noiembrie pentru a discuta despre o posibilă decizie a Coaliției .

Liberalii își doresc majorarea nediferențiată a pensiilor

Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat că PNL are suficiente argumente pentru a se decide asupra majorării nediferențiate a pensiilor.

„Ne dorim creşterea punctului de pensie care să acopere rata inflaţiei, ne dorim ca această creştere să asigure puterea de cumpărare a pensionarilor. Şi premierul, şi eu şi colegii noştri suntem foarte preocupaţi de maniera în care se va rezolva în coaliţie această problemă. Ne-am dorit ca această discuţie (n.r. din BPN al PNL de săptămâna trecută) să ducă spre un punct de vedere pe care PNL să îl aibă în coaliţie, astfel încât să-i convingem şi pe colegii noştri că pensiile trebuie mărite într-un procent cât mai mare.

Argumente (…) discutate sunt: rata inflaţiei este de aproximativ 15 procente şi a afectat puterea de cumpărare a pensionarilor. A fost vehiculat 6,1% – inflaţia de anul trecut, dar la 1 ianuarie 2023, cu siguranţă, procentul cu care punctul de pensie va creşte va fi mai mare decât rata inflaţiei de anul trecut. (…)

Calculele făcute de specialiştii liberali arată că nu este afectat deficitul bugetar dacă se ajunge la o mărire cu 15% a punctului de pensie.”, a declarat Alina Gorghiu.

Săptămâna trecută, liberalii au anunțat că va propune în Coaliție două variante de majorare a pensiilor. Prima varianta ar fi o creștere graduală a anumitor categorii de pensii iar a doua, majorarea tuturor pensiilor cu 15%.

PSD vrea o creștere diferențiată a pensiilor

Pe de altă parte, PSD a propus o majorare de 10% plus pentru pensiile mai mici de 1.500 lei, cu posibilitatea acordării unor ajutoare sociale timp de trei luni pentru toate categoriile defavorizate.

Președintele partidului, Marcel Ciolacu, a vorbit despre importanţa „echităţii sociale” într-o „perioadă complicată”, subliniind că în calitate de lider social democrat i se pare inacceptabil ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei să crească cu 2.700 de lei, adică de zece ori mai mult.

„Eu am vrut o discuţie mai amplă, mai aşezată şi mai profesionistă. Am rămas la nivelul discuţiei de procente: 15, 16, 10. Eu reprezint un partid social democrat. Îmi cer scuze, am altă abordare. Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei şi o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2.700 de lei.

Mai exact, de zece ori faţă de cel cu pensia de 1.800 de lei. Stabilim anvelopa şi venim şi avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată fără eforturi foarte mari. E foarte simplu să facem ca pe timpul lui Ceauşescu, un pauşal, şi să punem pe toată lumea la egalitate. Nu este corect. Eu merg pe doctrina pe care o reprezintă PSD.

Eu am o obligaţie ca lider al PSD să am grijă de cei cu venituri, de exemplu, sub 4.000 de lei. Cu toţii trebuie să trecem această perioadă complicată. Se numeşte echitate socială”, a declarat Marcel Ciolacu.